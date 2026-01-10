La borrasca Goretti deja lluvias, nevadas y un descenso térmico en gran parte de España

La borrasca Goretti seguirá su tránsito hacia el este del país durante la jornada de este sábado, dejando un tiempo inestable en buena parte de la Península y las Islas Baleares. La entrada de aire frío y húmedo procedente del noroeste, traerá precipitaciones que podrán ser persistentes en el tercio norte, especialmente en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. Zonas que estarán en aviso naranja por temporal de mar, por viento de fuerza 8, y aviso naranja también por nevadas copiosas en el Pirineo, por acumulaciones que podrán alcanzar los 20 centímetros de espesor en 24 horas. La cota de nieve irá subiendo a lo largo del día hasta los 1.200-1.600 metros.

En el resto del país y en Baleares predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en la Meseta Norte, el Sistema Ibérico y el este de Andalucía. Además, se esperan nieblas matinales en la vertiente atlántica y en zonas altas de montaña, más persistentes en el extremo norte.

La borrasca Goretti deja un fallecido en el Reino Unido

Un hombre ha muerto durante el paso de la borrasca Goretti por Reino Unido, mientras miles de hogares siguen este sábado sin suministro eléctrico y permanecen las alertas por nieve y hielo ante la llegada de un nuevo frente frío el domingo.

La Policía de Devon y Cornualles ha informado hoy de que la víctima, un varón de unos 50 años, falleció a última hora del jueves después de que un árbol cayera sobre la caravana en la que se encontraba en la zona de Mawgan, en el suroeste de Inglaterra.

Según la red eléctrica National Grid, unas 28.000 viviendas siguen sin electricidad en el suroeste inglés, uno de los territorios más afectados por la borrasca, además de cerca de 1.700 en la región central de Midlands, mientras que el suministro se ha restablecido en Gales.

Descenso térmico y avisos por fuerte viento

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado, salvo en el noroeste, donde se mantendrán sin grandes cambios, mientras que las mínimas bajarán en buena parte del interior, excepto en Canarias, donde subirán ligeramente. Se prevén heladas moderadas en los Pirineos y débiles en otras zonas de montaña, en sierras del sureste y en las cumbres de Tenerife.

El viento será otra de las noticias del día. En Galicia y en Cantábrico soplará del oeste y suroeste, con intensidad moderada, con intervalos fuertes en la costa. En el área mediterránea, se esperan vientos moderados del oeste, mientras que en Baleares y en el norte peninsular se podrán registrar rachas muy fuertes. En las Islas Baleares la AEMET mantiene el aviso amarillo por rachas que podrán alcanzar los 70 km/h, y aviso amarillo también por fuerte viento el noreste peninsular por rachas de hasta 80 km/h.

Tiempo más estable en Canarias

En las Islas Canarias el tiempo será más estable, aunque predominarán los intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, con probabilidad baja de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, mientras que las mínimas subirán ligeramente en el interior. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerza en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

La borrasca Goretti pone así en alerta a gran parte del norte y centro del país, mientras que el resto del territorio afronta un sábado de cielos nubosos y temperaturas frescas, con nieblas y rachas de viento en puntos concretos.

La borrasca se aleja el domingo

El domingo se espera un amanecer frío en buena parte del país, con heladas, sobre todo en la franja central y en zonas de montaña. La borrasca Goretti quedará atrás, por lo que los vientos se suavizarán y cambiarán de dirección, predominando los del suroeste. Esto hará que la jornada sea más tranquila y estable en la mayor parte del país.

