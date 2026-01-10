Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño

La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes cuyos cuerpos, sin signos de violencia, han sido encontrados este sábado en la zona donde se construye un edificio en Logroño. Los cadáveres corresponden a un joven de 20 años y una adolescente de 13, ha detallado este sábado la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. Además, añaden que se ha iniciado la investigación sobre lo ocurrido, "si bien todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria", aseguran.

Fuentes cercanas a la investigación indican que el suceso ha ocurrido a primera hora de la madrugada, en un edificio en construcción situado en la zona logroñesa de Cascajos. Al parecer, una furgoneta se empotró contra las vayas de protección que rodeaban el edificio.

Unos civiles avisaron a la Policía Nacional para indicar que había personas en el interior de la obra, que está vallada y dispone de cámaras de seguridad.

Cuando llegaron al lugar del suceso, los agentes encontraron los cuerpos de ambos jóvenes en la acera donde se construye el edificio, cuyos cadáveres han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para realizar las autopsias. La Jefatura Superior de Policía en La Rioja ha señalado a que por el momento no aportará más datos sobre esta investigación.

