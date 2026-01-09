Un día después de la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en el Palacio de la Moncloa para abordar el asunto de la financiación de Cataluña, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar el nuevo modelo que propone.

Montero lo define como uno de los retos más complejos a los que se ha enfrentado el Ejecutivo y asegura que “cumple con los principios de solidaridad interterritorial y la refuerza”. Un modelo “más solidario y equitativo”, defiende la vicepresidenta, que busca “reducir a la mitad las diferencias entre comunidades con mayor y menor financiación”.

Este modelo de financiación consiste, básicamente, en inyectar más recursos a las comunidades autónomas. En concreto, Montero ha anunciado que serán 20.975 millones de euros extra que se destinarán a las distintas autonomías, aunque el reparto no será igualitario. Para establecerlo, se han tenido en cuenta criterios como la población, la superficie o los ingresos.

De esta manera, unas comunidades recibirán más recursos que otras. Entre las más beneficiadas, Andalucía (4.846 millones), Cataluña (4.686 millones) o Comunidad Valenciana (3.669 millones). Por el contrario, hay otras que no recibirán nada, como es el caso de Extremadura o Cantabria.

Además, el Estado cederá una mayor parte de la recaudación de algunos impuestos. Se incrementa el porcentaje de cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, y también se pretende acabar con las rebajas fiscales que adoptan algunas comunidades. “No tiene sentido que el Gobierno esté haciendo esfuerzos extraordinarios para dotar de mayores recursos a los territorios y que luego los territorios bajen los impuestos en la parte que les corresponde y quedándose sin recaudar una parte importante”, ha dicho Montero.

Los barones populares critican la propuesta y Page la califica de intolerable

Para defender la propuesta, Montero insiste en que el 70% de los recursos incorporados irán a parar a comunidades autónomas gobernadas por el PP y que, por tanto, “no tendría sentido que no apoyen esta reforma”.

No obstante, los barones populares han expresado su rechazo al nuevo modelo de financiación. Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, reivindica que se escuche a todos los presidentes autonómicos para llegar a un acuerdo común. En la misma línea crítica se sitúa el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien califica el modelo de financiación como un “traje a medida para Junqueras”.

Por su parte, el barón socialista de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page se suma al rechazo y va más allá: pide elecciones. “Es intolerable que se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto”, ha declarado con contundencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.