Australia prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 16 años: incluidas YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y X

Australia ha aprobado una nueva legislación que prohibirá a los menores de 16 años acceder a redes sociales como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y X. A partir del 10 de diciembre de 2025, estas plataformas estarán obligadas a implementar herramientas de verificación de edad que sean eficientes.

El Gobierno ha justificado la medida alegando el creciente impacto negativo que tienen estas aplicaciones en los adolescentes y ha advertido de que no cederá ante las grandes tecnologías.

Con esta norma, Australia da un paso adelante en su objetivo de crear un entorno digital más seguro para los menores. La Ministra de Comunicaciones, Anika Wells, ha sido clara: "Estamos implementando estas normas y esta ley, el nombre de los padres quienes desean y merecen una mayor protección para sus hijos en línea".

Según explicó Anika, "Queremos que los niños sepan quiénes son antes de que las plataformas los asuman. Por eso quiero ser clara con respecto a YouTube es innegable que cuatro de cada 10 niños australianos informan que su daño más reciente fue en YouTube". Hasta ahora, la plataforma había eludido medidas similares, a pesar de que una parte de la población de menores asegura haber encontrado contenido perjudicial allí. Además, según el gobierno australiano, casi el 40% de los menores ha estado expuesto a contenido dañino en Youtube, esto es más que en cualquier otra plataforma.

La Ministra ha asegurado que: "No me dejaré intimidar por amenazas legales cuando esta es una lucha genuina por el bienestar de los niños, australianos, una lucha que los padres que me acompañan tienen trágicas razones para librar con intrépida determinación".

Verificación obligatoria

Las plataformas tendrán que verificar la edad real de sus usuarios, algo que hasta ahora no era obligatorio. Esto incluye mecanismos de seguridad que impidan a los menores crear cuentas o acceder a contenidos sin supervisión.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, también defendió la medida asegurando que: "Las redes sociales tienen una responsabilidad social" y que es "hora de decir basta".

Aunque esta nueva ley entrará en vigor en diciembre, su aplicación práctica no es tan sencilla. Australia ya ha anticipado que los jóvenes podrían intentar eludir las restricciones utilizando VPNs u otras herramientas, como ha ocurrido en Reino Unido al implementar medidas similares.

De igual forma, el Gobierno Australiano considera que es un primer paso necesario y confía en la colaboración de las plataformas para reforzar estos nuevos sistemas de control.

