Un trastero ya cuesta lo mismo que una plaza de garaje: "Su alquiler ronda los 100 euros y la venta los 40.000"

Somos más trasteros de lo que pensamos. La bicicleta, la ropa, la decoración navideña, los "por si acaso" ocupan mucho espacio en casa. Por eso, cada vez más nos interesamos por los trasteros. Estos espacios se han convertido en una alternativa obligada para muchas familias, aunque los perfiles son muy variados: "Encontramos desde el pintor o fontanero que quiere guardar herramientas, hasta el hombre o la mujer que se separa y no sabe dónde dejar las cosas, o la ropa fuera de temporada; hay de todo", explica Juan Ortega, responsable de M2 Trasteros en Rafelbunyol.

Los encontramos en terrazas privadas, en sótanos o ahora también a pie de calle; hay empresas que se dedican a ofertar trasteros en alquiler en bajos de la ciudad. Manuel Bautista, gerente de "Trasteando" y presidente de AVATUR, la Asociación Valenciana de Trasteros Urbanos, nos explica que se ha incrementado la demanda en los últimos años: "No deja de crecer, se ha experimentado un boom especialmente en el ámbito urbano". Tanto es así, que se sitúan en el 90/95% de ocupación durante el año. No solo en la ciudad, también lo nota Juan, en Rafelbunyol: "99% y hemos hecho sold out, hemos llegado a tener incluso listas de espera".

M. Bautista asegura que hay poca oferta en Valencia de este tipo de espacios: "Pocos se atreven a abrir este tipo de negocios". Y es que en la capital del Turia nos aseguran que la normativa es muy exigente para conceder las licencias, por una cuestión de seguridad. Nos explican desde el consistorio que los objetos que se guardan pueden ser, entre otras cosas, inflamables y eso puede suponer un peligro para las viviendas cercanas. Por eso dicen que la normativa es tan exigente.

Esta falta de oferta es lo que dispara los precios, según el presidente de AVATUR. El precio medio de alquiler ronda los 70 o 100 euros, y la venta, los 22.000. Aun así, dependiendo de las dimensiones del espacio y la localización, pueden llegar a alcanzar los 44.000 euros.

Aun así, muchos se lanzan a hacerse con uno para guardar lo que no usan tanto en su día a día, pero que necesitan tener cerca.

