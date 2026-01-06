Qué día se cobra el paro en enero 2026: día de pago en cada banco y qué entidades lo adelantan

El SEPE establece como norma general que las prestaciones por desempleo, tanto la contributiva como los subsidios, se ingresan durante la primera quincena del mes siguiente. En concreto, el día 10 suele ser el habitual; si ese día coincide con festivo, el ingreso se traslada al siguiente día hábil.

No obstante, muchas entidades bancarias colaboradoras tienden a adelantar el abono de la prestación, fruto de acuerdos que se reforzaron desde la pandemia. Por ello, quienes tienen domiciliada la prestación en bancos habituales han podido cobrar en los primeros días del mes, algunos incluso en la primera semana. Entre ellos destacan:

Banco Santander: a partir del día 7.

Ibercaja: a partir del día 7.

Openbank: a partir del día 7.

Para enero de 2026, con ese marco habitual, se puede esperar lo siguiente:

-El pago oficial del SEPE debería producirse alrededor del 10 de enero de 2026 o, si ese día es festivo, al siguiente hábil.

-Si tu banco suele adelantar los ingresos, podría aparecer en la cuenta antes, probablemente entre los días 5 y 9 de enero, dependiendo de la entidad.

-Si no hay adelanto, la prestación debería estar en la cuenta entre el 10 y el 15 de enero de 2026, como fecha máxima habitual.

Es importante tener en cuenta que estas fechas son orientativas. Cada banco tiene sus propios criterios, y pueden variar por festivos, problemas técnicos o trámites internos.

¿Qué hacer si el dinero no llega en la fecha esperada?

Lo primero: mantener la calma. Si tu fecha “oficial” (10-15 de enero) aún no ha pasado, sigues dentro del plazo habitual. Comprueba tu banca online, revisa movimientos pendientes o notificaciones. Si pasado el día 15 no aparece, conviene contactar con tu banco, para descartar demoras internas y con el SEPE, ya sea a través de su sede electrónica, teléfono o mediante cita, para confirmar si la prestación ha sido ingresada.

También es recomendable revisar que los datos bancarios sean correctos y estén bien actualizados en la sede del SEPE: un error en la cuenta puede provocar demoras inesperadas.

Si estás a la espera de cobrar el paro de enero de 2026, lo más probable es que recibas la prestación entre el 10 y el 15 de enero, salvo que tu banco la adelante, en tal caso podría llegar antes. En cualquier caso, lo crucial es estar pendiente de tu cuenta, tener presente que los plazos pueden variar y, sobre todo, evitar alarmarte antes de que transcurra la quincena habitual. En un mes donde muchos perceptores dependen de este ingreso, mantener la calma y revisar con calma resulta más útil que precipitar conclusiones.

