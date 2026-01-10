Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Disfrutar de un café ya es 10 céntimos más caro que en 2025

Un gesto tan cotidiano como tomarse una taza de café en un bar ha pasado de costar 1.50 euros a 1.60 en cuestión de días. Una subida pequeña que está dando mucho que hablar en los bares.

Disfrutar de un café ya es 10 céntimos más caro que en 2025

Disfrutar de un café ya es 10 céntimos más caro que en 2025

Patricia Torres
Publicado:

Llega un año nuevo y con él una subida general de precios. Se nota en prácticamente todos los productos de la cesta de la compra: en los huevos, la carne, el pescado, la leche, el chocolate… y en el café, un producto imprescindible para muchos españoles.

El precio del café ha aumentado, según la OCU, un 136% en los últimos cuatro años, y esto se ha notado en los supermercados, pero también en los bares y restaurantes, que han tenido que apretarse el cinturón en su balance de ganancias.

Con la llegada del 2026 son muchos los hosteleros que han decidido que no les queda más remedio que repercutir las subidas en el precio final. Por ejemplo, en Santiago de Compostela, nos encontramos con una subida generalizada de 10 céntimos por café.

Si en 2025 el precio más habitual del café en un bar compostelano era de un euro y medio, en 2026 ya tenemos que desembolsar 1.60.

Una subida de hasta 4 euros el kilo para los hosteleros

Sobre esta inevitable subida del precio de la taza de café hemos hablado con el propietario de una de las cafeterías con más renombre de la ciudad, el Café Venecia.

Óscar de Toro nos ha explicado que ellos llevan percibiendo "una subida importante desde hace un año, año y pico atrás, de 3 o 4 euros el kilo", y que "aunque tenemos la costumbre de asumir las subidas siempre que nos sea posible, esta vez ya nos ha resultado inviable y hemos tenido que repercutirlo en el cliente día a día".

Nos recuerda, además, que no solo ha subido el precio del café, también de otro elemento imprescindible en un negocio como el suyo: la leche. "En España el 85% de los cafés se toman con leche, por lo que van asociadas dos materias primas que han subido una barbaridad: el café, y la leche" señala Óscar de Toro.

El precio de un café al día: 584 euros al año

Diez céntimos, así, de primeras, pueden no parecer mucho, pero ya hemos hecho la cuenta. Tomarse un café al día supone ya un gasto de 48 euros al mes, 584 euros al año.

¿Y qué opina la gente al respecto? En otro conocido establecimiento de Santiago, el Bar Xallas, nos dicen que en general los clientes lo comprenden, aunque "hay de todo".

Una de sus camareras, Yhadira, nos explica que "hay una parte que lo entiende, que sabe que empieza el año, sube todo, y tenemos que subir el precio del café. Otra, al contrario, nos recrimina que subamos el precio con lo caro que está todo. Pero -añade- tienen que entender que también están caras para nosotras".

Preguntando por los bares hay algo en lo que hemos encontrado bastante unanimidad: el café parece ser un "vicio" al que no van a renunciar, aunque, eso sí, algunos tienen claro que reducirán el número de tazas diarias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

