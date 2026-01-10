VENEZUELA-EEUU
Última hora de Venezuela en directo: Trump inicia en Venezuela su ofensiva energética y expansionista en América Latina
La captura de Maduro marca el inicio de una nueva etapa de intervencionismo estadounidense en América Latina bajo el liderazgo de Donald Trump, que ha dejado claro que cualquier transición política en Venezuela estará supeditada al control y la explotación de sus recursos energéticos.
Publicidad
La operación militar llevada a cabo por Estados Unidos para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, abre una nueva fase en la política exterior de Washington hacia América Latina. La acción supone una advertencia directa a la región y confirma un giro claramente intervencionista, al tiempo que lanza un mensaje ambiguo a las fuerzas opositoras venezolanas que habían depositado sus expectativas en un cambio de régimen en manos de Donald Trump.
Pocas horas después de la operación, el propio Trump confirmó que el objetivo central de la intervención no era tanto una transición democrática inmediata como la gestión de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo. Unos recursos que, según Washington, han permanecido infrautilizados durante años debido a las sanciones internacionales y a la corrupción que, a su juicio, ha lastrado a la industria nacional.
Petróleo antes que transición política
Trump ha condicionado cualquier proceso de transición a una fase previa de "estabilización" y "recuperación" del país, un escenario que pasa por el control estadounidense del sector energético venezolano. En su discurso tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense dejó claro que, por ahora, la prioridad es económica y estratégica, y que Estados Unidos dirigirá el país hasta que considere viable una transición, un horizonte que él mismo sitúa a varios años vista.
Hasta entonces, serán las petroleras estadounidenses las encargadas de intervenir en las infraestructuras para reactivar la producción y comenzar a obtener beneficios. No en vano, petróleo fue el término más repetido por Trump en su primera comparecencia tras la operación, muy por delante de conceptos como democracia, libertad o derechos humanos.
Un giro pragmático frente al chavismo
La intervención militar en suelo venezolano, cuya legalidad ha sido cuestionada por organizaciones internacionales y que, según diversas fuentes, ha dejado al menos un centenar de muertos, contrasta con la imagen de líder no intervencionista que Trump había tratado de proyectar en el pasado. Sin embargo, encaja con el mayor despliegue militar estadounidense en décadas en el Caribe, justificado oficialmente por la lucha contra el narcotráfico.
En el ideario de Trump pesa la convicción de que los derechos sobre las reservas petroleras venezolanas fueron arrebatados a las compañías estadounidenses que históricamente operaron en el país, en beneficio de rivales estratégicos como Rusia y China. Bajo esta lógica, Washington ha optado por relegar su rechazo ideológico al chavismo y adoptar un enfoque pragmático centrado en asegurar el control de los recursos naturales.
Un giro pragmático frente al chavismo
En este nuevo escenario, la líder opositora María Corina Machado quedó en una posición incómoda tras escuchar cómo Trump minimizaba su apoyo interno y cuestionaba su capacidad política. Algunas voces apuntan a que el presidente estadounidense mostró su malestar por el reconocimiento internacional de la dirigente, galardonada con el Nobel de la Paz, un premio que Machado intentó compartir en un gesto por acercarse a Washington.
El mensaje de Trump ha sido claro: el futuro inmediato de Venezuela se decidirá en función de intereses estratégicos y energéticos, y no tanto de las aspiraciones democráticas de la oposición o de la población, consolidando así un proyecto expansionista que sitúa a América Latina nuevamente en el centro de la política exterior estadounidense.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Lisa Bundgaard mediadora cultural inuit: "los groenlandeses somos orgullosos, Groenlandia no se vende"
- Delcy Rodríguez afirma que Catar facilitó la primera prueba de vida de Maduro tras su captura
- Detenido un hombre por profanar más de un centenar de tumbas para llevárselas a su casa: "Estaban colgados"
Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.
Última hora de Venezuela en directo: Trump confirma la vuelta del último petrolero incautado en aguas caribeñas
Donald Trump afirmó este viernes que el último petrolero incautado por las autoridades estadounidenses en aguas del Caribe por supuestamente cargar "crudo embargado" de Venezuela está regresando a territorio venezolano y que venderán su crudo a través de su nuevo acuerdo energético.
"Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela, ha incautado un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra autorización. Este petrolero está regresando ahora a Venezuela, y el crudo se venderá a través del gran acuerdo energético, que hemos creado para este tipo de ventas", ha indicado a través de su perfil en la red social Truth Social.
Última hora de Venezuela en directo: El hijo de Maduro insta a cerrar filas en torno al alto mando político
En una concentración celebrada este viernes en Caracas, el hijo del capturado Nicolás Maduro, aseguró que la única forma de garantizar la paz en Venezuela es que "la revolución siga siendo Gobierno" y que "nos mantengamos unidos y en Gobierno en Venezuela".
Última hora de Venezuela en directo: Trump asegura que su reunión con Petro saldrá "fenomenal"
Trump ha afirmado que tiene ganas de la reunión el próximo mes de febrero con el líder colombiano Gustavo Petro. Se ha mostrado confiado y optimista y cree que saldrá fenomenal, pese a que en las reuniones pasadas el presidente colombiano había sido "muy hostil" tanto con él como con Estados Unidos.
Última hora de Venezuela en directo: Inicio de la cobertura
Buenos días. La jornada de hoy ha comenzado con la noticia de que Delcy Rodríguez reconoció ante una televisión venezolana que Catar habría ayudado a obtener la primera prueba de vida del mandatario Nicolás Maduro tras su captura: "Yo no quiero dejar de resaltar y de agradecer al emir de Catar, que en las horas más duras de la madrugada, cuando Venezuela estaba siendo agredida, ayudó él, su Gobierno, su primer ministro, para obtener la primera fe de vida del presidente y de la primera combatiente", afirmaba Rodríguez.
Publicidad