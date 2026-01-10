Última hora de Venezuela en directo: Trump inicia en Venezuela su ofensiva energética y expansionista en América Latina

La operación militar llevada a cabo por Estados Unidos para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, abre una nueva fase en la política exterior de Washington hacia América Latina. La acción supone una advertencia directa a la región y confirma un giro claramente intervencionista, al tiempo que lanza un mensaje ambiguo a las fuerzas opositoras venezolanas que habían depositado sus expectativas en un cambio de régimen en manos de Donald Trump.

Pocas horas después de la operación, el propio Trump confirmó que el objetivo central de la intervención no era tanto una transición democrática inmediata como la gestión de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo. Unos recursos que, según Washington, han permanecido infrautilizados durante años debido a las sanciones internacionales y a la corrupción que, a su juicio, ha lastrado a la industria nacional.

Petróleo antes que transición política

Trump ha condicionado cualquier proceso de transición a una fase previa de "estabilización" y "recuperación" del país, un escenario que pasa por el control estadounidense del sector energético venezolano. En su discurso tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense dejó claro que, por ahora, la prioridad es económica y estratégica, y que Estados Unidos dirigirá el país hasta que considere viable una transición, un horizonte que él mismo sitúa a varios años vista.

Hasta entonces, serán las petroleras estadounidenses las encargadas de intervenir en las infraestructuras para reactivar la producción y comenzar a obtener beneficios. No en vano, petróleo fue el término más repetido por Trump en su primera comparecencia tras la operación, muy por delante de conceptos como democracia, libertad o derechos humanos.

Un giro pragmático frente al chavismo

La intervención militar en suelo venezolano, cuya legalidad ha sido cuestionada por organizaciones internacionales y que, según diversas fuentes, ha dejado al menos un centenar de muertos, contrasta con la imagen de líder no intervencionista que Trump había tratado de proyectar en el pasado. Sin embargo, encaja con el mayor despliegue militar estadounidense en décadas en el Caribe, justificado oficialmente por la lucha contra el narcotráfico.

En el ideario de Trump pesa la convicción de que los derechos sobre las reservas petroleras venezolanas fueron arrebatados a las compañías estadounidenses que históricamente operaron en el país, en beneficio de rivales estratégicos como Rusia y China. Bajo esta lógica, Washington ha optado por relegar su rechazo ideológico al chavismo y adoptar un enfoque pragmático centrado en asegurar el control de los recursos naturales.

En este nuevo escenario, la líder opositora María Corina Machado quedó en una posición incómoda tras escuchar cómo Trump minimizaba su apoyo interno y cuestionaba su capacidad política. Algunas voces apuntan a que el presidente estadounidense mostró su malestar por el reconocimiento internacional de la dirigente, galardonada con el Nobel de la Paz, un premio que Machado intentó compartir en un gesto por acercarse a Washington.

El mensaje de Trump ha sido claro: el futuro inmediato de Venezuela se decidirá en función de intereses estratégicos y energéticos, y no tanto de las aspiraciones democráticas de la oposición o de la población, consolidando así un proyecto expansionista que sitúa a América Latina nuevamente en el centro de la política exterior estadounidense.

