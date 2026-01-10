Muere una niña de 10 años y cuatro personas heridas tras la colisión frontal entre dos coches en Zuheros, Córdoba

Una niña de diez años ha muerto y cuatro personas han resultado heridas tras la colisión frontal entre dos vehículos en Zuheros, en la provincia de Córdoba. El trágico accidente ha tenido lugar en la carretera A-318, cuando dos coches han chocado en el kilómetro 67, informan desde el 112.

Hasta el lugar del incidente se ha desplazado un helicóptero y unidades médicas de las localidades de Baena, Luque, Cabra y Doña Mencía, encomendadas por el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

La niña de 10 años ha fallecido en el acto, mientras que los otros cuatro ocupantes del vehículo han resultado heridos de diversa consideración, según informan servicios de emergencia del SAS y recoge EFE.

