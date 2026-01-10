Illa defiende el nuevo modelo de financiación autonómica como "el mejor de la historia" y asegura que "nadie pierde"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este sábado el nuevo modelo de financiación autonómica acordado entre el Gobierno y ERC, al que ha calificado como "el mejor de la historia de la democracia española, sin paliativos". Según ha asegurado, se trata de una propuesta "más transparente y eficiente" en la que "nadie pierde y todo el mundo gana", pese a las críticas que ha despertado en varias comunidades autónomas.

Illa se ha pronunciado durante un Consell Nacional extraordinario del PSC, en el que ha aclarado que se trata de un modelo que avala el Govern socialista en Cataluña y que está llamado a sustituir a un sistema que, según ha recordado, muchos partidos coinciden en que está "caducado". "La diferencia es que algunos nos ponemos a negociar para avanzar y otros se quedan en la queja", ha afirmado.

Críticas a la oposición y defensa de los servicios públicos

El líder del PSC ha reprochado al PP y a Vox que no planteen propuestas alternativas. "¿Qué proponéis para solucionarlo? Nada. La queja", ha señalado, comparando la actitud del Gobierno y del PSOE, que, según él, apuestan por reforzar los servicios públicos, frente a quienes "negocian para retroceder" y defender "privilegios".

En este contexto, Illa ha lanzado un mensaje directo a los presidentes autonómicos que han mostrado su rechazo al nuevo modelo: "No hay nada más antipatriótico o antiespañol que negar más recursos a tus ciudadanos para mejorar la sanidad de tu comunidad autónoma". Para el presidente catalán, la reforma de la financiación es una cuestión clave para garantizar la igualdad y la calidad de los servicios públicos en todo el territorio.

Illa también ha reconocido el papel "clave" de ERC en la consecución del acuerdo, al que ha definido como un socio "exigente", pero con la "valentía" necesaria para afrontar negociaciones complejas y llegar a pactos. En su intervención, ha subrayado la "valentía" del Gobierno de Pedro Sánchez por abordar una cuestión "incómoda y difícil" que otros ejecutivos han evitado durante años.

El presidente de la Generalitat ha admitido que la tramitación del nuevo modelo no será sencilla y que el camino hasta su eventual aprobación será "difícil". Aun así, se ha mostrado confiado en un desenlace positivo y ha lanzado un mensaje a los más críticos: "Los pesimistas, que se queden en casa".

El primer paso formal del proceso será el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cataluña, ha asegurado Illa, acudirá a esa cita "con números para tener un debate racional en una mano, y con la Constitución y el Estatut, en la otra", recordando que, en última instancia, "en una democracia la última palabra la tienen los ciudadanos".

