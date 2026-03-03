El aviso de la CIAF a la Guardia Civil: hay "incongruencias" en los papeles de ADIF sobre las soldaduras de Adamuz

Nueva sospecha sobre ADIF en el accidente de Adamuz. Los investigadores ponen ahora en cuestión los documentos presentados por la gestora de infraestructuras ferroviarias. En concreto la CIAF, la comisión del Ministerio de Transportes que investiga lo ocurrido, avisó a la Guardia Civil de que veía "incongruencias" en los papeles de la empresa pública relativas a las soldaduras de la vía donde perdieron la vida 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero.

Así se recoge en el segundo informe, de mediados de febrero, que ha remitido el Instituto Armado al Tribunal de Instancia de Montoro número 2, que lleva la causa: "con fecha 10-02-26 se recibió correo electrónico con carta del Presidente de la CIAF en la que se ponía de manifiesto que del análisis de la documentación presentada por AYESA, relativa a las soldaduras, se habían detectado distintas incongruencias".

Concretar las incongruencias

En ese mismo informe, la Guardia Civil informa a la jueza de que ya ha solicitado a la CIAF que aclare qué es exactamente lo que detectó en esos papeles. "Dado que la citada CIAF son técnicos expertosse solicitó la ampliación de la información, concretando las incongruencias denunciadas", señala la Benemérita en el escrito, "estando actualmente pendientes de la respuesta".

ADIF se llevó trozos de vía

Esta nueva sombra de duda se suma a la denuncia que hizo la Guardia Civil sobre la supuesta manipulación de pruebas. Porque el 22 de febrero, sólo cuatro días después del accidente, ADIF se llevó de ese lugar, y sin la autorización del juzgado, partes de vía a su centro de Hornachuelos, donde sometieron ese material a diferentes pruebas.

La gestora siempre ha mantenido que sólo se llevaron restos sin precintar y que estaban a la intemperie, después de que los agentes recogieran todo lo que consideraban necesario. Pero lo cierto es que eso supuso que la jueza emitiera una providencia solicitándoles que restituyeran todo lo que habían recogido.

