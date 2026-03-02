El Mobile World Congress deja en Barcelona hoteles completos y más reservas en los restaurantes

Aterriza el Mobile World Congress en Barcelona y en las recepciones de los hoteles: trajín de maletas. La mayoría está prácticamente al 100% de su ocupación.

“Tenemos el hotel casi todo lleno. De hecho las mismas empresas que vienen cada año ya te reservan para el año siguiente. Se trata de un cliente internacional, con un perfil alto, y que realmente viene a trabajar", asegura Alicia Serra, directora comercial del Catalonia Barcelona Plaza.

En muchos alojamientos los operarios acondicionan salas enteras donde los ejecutivos celebran sus reuniones fuera del congreso. Se calcula que este año el evento dejará en Barcelona 585 millones de euros. Otro de los sectores que aseguran que sale beneficiado es el de la hostelería. En los restaurantes explican que se nota más movimiento y que aumenta el número de reservas.

"Es una semana en la que hay muchísimo movimiento a nivel facturación. Sobre todo los días entre semana vemos mucho más movimiento, mayores reservas, más eventos corporativos y grupos más grandes. La facturación se ve reflejada con un aumento y una mejora" explica Adriana Viteri, manager de comunicación del grupo Big Mamma.

Pere es dueño de Dachs Limousines. Tiene 10 coches y durante los días de congreso amplía la flota y también la plantilla de trabajadores para dar servicio a los ejecutivos. “A nivel de facturación es una gran ayuda porque es durante el mes de febrero y marzo, puede llegar a ser un 10 o un 15 % aproximadamente de la facturación anual" apunta.

En los comercios aseguran que también se nota la llegada de congresistas y dicen que algunos llegan unos días antes o se quedan algunos días después y aprovechan para hacer compras.

"Justamente cuando ya cierra la feria por la tarde, antes de ir a cenar, suelen pasar por las tiendas y sobre todo unos días antes del congreso, durante el fin de semana o al acabar son días comercialmente muy buenos" afirma Luis Sans, presidente de la Asociación del Paseo de Gracia y propietario de la tienda Santa Eulalia.

El sector del ocio percibe el movimiento. Vanesa Solé, directora de eventos corporativos de Gatsby, cuenta que el Mobile es una inyección económica para la ciudad a todos los niveles. En su caso asegura que las empresas les reservan la sala en exclusiva para sus eventos privados. "Tenemos clientes que te reservan de un año para otro y por ejemplo nosotros no abrimos los martes, pero durante el Mobile abrimos porque un año antes ya te lo están pidiendo".

En el aeropuerto de El Prat se esperan más de 9000 vuelos durante los días de un congreso que espera recibir a más de 100.000 asistentes para conocer las nuevas tendencias en tecnología móvil .

