Los miedos que genera la guerra en Oriente Próximo en España: "Hay que estar alerta"

Máxima preocupación en España por las posibles consecuencias que puedan tener el conflicto armado en Oriente Próximo. Los bombardeos, la destrucción y la incertidumbre, provocan que la especulación sea aún mayor. Una de las consecuencias más directas, el precio del combustible. Oriente Próximo es uno de los principales proveedores del mundo y, con motivo del conflicto bélico, el precio ya ha subido hasta un 8%. En el caso del gas, lo ha hecho un 40%.

En la calle todos lo tienen claro, Este conflicto provocará la subida del petróleo y con ella la subida de todo. Noticias de la Mañana pregunta a varias personas y las sensaciones aunque son variadas tienen un componente común: los precios van a subir, todo se va a encarecer. Además, para la mayoría, nuestra política internacional cambiará radicalmente.

"Esperen una ola de migración muy fuerte", "nos exigirán invertir más en armamento nuclear o en un ejército", son algunas de las valoraciones que hacen los ciudadanos preguntados. Y, para otros muchos, nuestra seguridad está en peligro, con acciones dentro de nuestro territorio.

Otra de las amenazas que sobrevuela por este conflicto es la amenaza terrorista: "Las bases de Rota son un foco de peligro", "no creo que tengamos un atentado terrorista, pero hay que estar alerta", "ya hay mucho peligro", "estos países tiene un poder militar tremendo, muy fuerte", "España ahora tiene una posición neutral", "quiero sentirme segura, pero no sé" ,"todos los conflictos militares en Oriente Próximo siempre ha traído conflictos terroristas", son algunas de las respuestas recibidas.

Subida de precios de precios y miedo a que este conflicto se extienda intranquiliza y mucho a la gente. De momento, existen reservas de combustible, por lo que los expertos no creen que sea un problema. Aunque, avisan, de que si el conflicto se alarga, sí podría empezar a haber problemas.