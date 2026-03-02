Drones de rescate, robots humanoides y móviles anti-espías, las novedades del Mobile World Congress 2026

Arranca una nueva edición del congreso de tecnología con más repercusión a nivel mundial, el Mobile World Congress, que se celebra esta semana en la Fira de l’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. La ciudad estrena una edición histórica del MWC, que ya ha alcanzado su plena madurez: en 2026 se cumplen veinte años desde que el mayor evento mundial de tecnología móvil se instaló por primera vez en ella.

Como siempre, las últimas novedades de telefonía móvil, pantallas e inteligencia artificial son las protagonistas de este congreso, que tiene un impacto de 585 millones de euros, con más de 100.000 asistentes y hoteles que han colgado el cartel de completo semanas antes.

Drones de rescate

Una de las novedades de esta edición son los drones de rescate. Guillermo Bataller, responsable innovación Telefónica, explica en qué consiste la 'Misión critical': "En momentos de catástrofe levantamos conectividad especial para poder socorrer a personas con drones acuáticos y terrestres". Tras activar la conectividad, los drones sobrevuelan la zona y usan una aplicación que permite detectar móviles sumergidos."Los desastres ocurren pero hay que estar preparado para responder", dice Bataller.

Robots humanoides

Otra de los dispositivos que más llaman la atención son los ya conocidos robots humanoides, que se pasean por los pasillos del congreso acaparando miradas y rodeados de congresistas que se detienen a fotografiarlos. Además, en esta edición llegan dotados de avanzados sistemas de visión, lenguaje y movilidad, preparados para convertirse en aliados clave en ámbitos como la atención al cliente, la logística, la sanidad o el cuidado de personas mayores.

Innovaciones que allanan el camino para que, más pronto que tarde, también crucen el umbral de nuestros hogares. Estos humanoides hoy nos han mostrado cómo cuidan enfermos, ensamblan coches o llevan maletas. Honor ha presentado un robot que es capaz de reconocer a los usuarios, comprender sus necesidades específicas y brindar asistencia física personalizada desde el primer contacto.

Móviles anti-espías

Otra de las novedades del MWC 2026 viene de la mano de Samsung: los móviles con Inteligencia Artificial para librarnos de posibles fraudes -o de los más cotillas-. En este stand podemos ver las famosas pantallas anti-espías, una pantalla que se oscurece y se convierte en invisible para que nadie pueda ver el contenido de tus mensajes, o por ejemplo de tus contraseñas. David Alonso, vicepresidente Samsung, nos explica que los móviles incorporan la IA son móviles "inteligentes de verdad, con una pantalla para que nadie vea lo que estás haciendo".

Cámaras más que 360

Otra de las novedades son las pantallas holográficas. Después de los dispositivos con pantallas plegables o multipantalla, algunos analistas apuntan a que la evolución de los interfaces de los móviles serían las pantallas holográficas. De la mano de Honor llega Honor Robot Phone, un prototipo de 'smartphone' con brazo robótico incorporado. A priori tiene el aspecto de un smartphone normal, pero tiene una cámara montada sobre un brazo robótico capaz de seguir al usuario en 360°.

También presentan un móvil ultrafino plegable al más puro estilo libro. El mecanismo se oculta en un discreto compartimento en la parte trasera del dispositivo y permite tomar imágenes desde ángulos mucho más amplios que los de un móvil convencional. Está especialmente orientado a creadores de contenido y, como suele ser habitual, su lanzamiento comenzará en el mercado asiático a mediados de año.

Mascotas digitales

ZTE presenta Imochi, la mascota digital que interactúa y que adopta la forma de un robot-mascota emocional. Imochi no solo quiere ser un juguete, sino un compañero que parece que comprende las emociones humanas. Franc Fosses, responsable en ZTE, nos explica que esta mascota te hace compañía, "si le cuidas, creará una personalidad propia, es un compañero", explica.

Son algunas de las novedades que ha presentado la organización, que espera igualar los 109.000 visitantes que acudieron al recinto de Gran Vía el año pasado.

