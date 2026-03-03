El paro sube en febrero en 3.584 personas y la Seguridad Social suma 97.004 trabajadores, el tercer mayor incremento en este mes

El mes de febrero cierra con el nivel de desempleo más bajo para este mes desde 2008. En concreto el número de desempleados subió con respecto a enero en 3.584 personas, pero descendió un 5,8% en su tasa interanual. Respecto a febrero de 2025, el paro ha descendido en 150.803 personas.

Por sectores económicos, el de la construcción es el que mayor descenso ha registrado con un -1,23%, es decir 2.140 personas. Le sigue el sector de la industria con 1.122 personas (-0,59%) y Agricultura en 575 personas (0,77%).

En el colectivo de 'Sin Empleo Anterior', el número de parados subió en 6.263 personas. También aumenta el número de parados en menores de 25 años.

Si miramos el mapa de las comunidades, el paro baja en 6 autonomías, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana mientras que en las 11 comunidades autónomas aumenta . Comunidad de Madrid en la que más.

Afiliados a la Seguridad Social

En lo que se refiere a los datos de afiliación a la Seguridad Social, febrero ha sido un buen mes. El mercado laboral ha sumado 474.482 trabajadores en el último año, 97.004 solo en el último mes. La ministra Elma Saiz ha destacado que "desde 2007, solo hay dos febreros con mayores incrementos que este último, que es el que tiene una cifra más elevada de ocupados de los registros en este mes del año".

Desde el ministerio ponen el acento en el número de afiliaciones femeninas. La Seguridad Social suma 13 meses con más de 10 millones de mujeres afiliadas y alcanza los 10.257.248 de ocupadas en febrero.

En conjunto, la afiliación media se acerca a los 21,7 millones de afiliados, con un crecimiento interanual del 2,24%. El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,5%, frente al 29,5% que suponía en febrero de 2019.