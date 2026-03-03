Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El campeón olímpico Fermín Cacho, ingresado tras sufrir un desvanecimiento

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha confirmado el ingreso hospitalario del exatleta.

El exatleta Ferm&iacute;n Cacho en foto de archivo

El exatleta Fermín Cacho en foto de archivoEFE

El exatleta Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona '92, está ingresado tras haber sufrido un desvanecimiento este fin de semana, según reveló este lunes el alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

"Nos alegra saber que nuestro atleta internacional Fermín Cacho se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente. Le enviamos todo nuestro ánimo y cariño desde Soria, con el deseo de verlo pronto plenamente recuperado y compartiendo nuevamente su energía y experiencia", escribe Carlos Martínez en X sobre el deportista nacido en Ágreda (provincia de Soria).

Mensaje de su amigo Abel Antón

Otro exatleta, Abel Antón, también informó en redes del percance de su amigo: "Estábamos manteniendo la privacidad por el respeto y cariño que te tengo amigo y no quería hacer nada público. Dicho esto, espero que te recuperes de este bache como todos los que hemos superado juntos durante todos estos años".

Un atleta histórico para España

Fermín Cacho, de 57 años, hizo historia ganando el oro olímpico en la prueba de 1.500 de en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y se colgó la de plata cuatro años más tarde en los de Atlanta en la misma distancia. Además, fue dos veces subcampeón mundial de 1.500, en Stuttgart 1993 y Atenas 1997, y campeón de Europa en Helsinki 1994.

