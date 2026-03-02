¿Cómo afectará el conflicto de Irán a tu bolsillo? Gasolina, gas y alimentos más caros

Lo que ocurra en Irán lo notaremos o no en nuestros bolsillos, dependiendo de lo que dure el conflicto. "Va a tener un impacto directo en nuestros bolsillos. Va a suponer una inflación", advierte Cristina Peña, economista.

Los expertos coinciden en que el impacto no sería inmediato ni automático, pero sí podría intensificarse si la tensión se mantiene durante meses. "Para que afectara a nuestro PIB o a la inflación, tendría que perdurar meses y tendrían que estar atacadas infraestructuras críticas", explica Massimo Cermelli, economista y profesor de la Universidad de Deusto.

Empezaríamos a notarlo primero en las gasolineras. El encarecimiento del crudo se trasladaría antes o después al precio de la gasolina y el diésel. "Llenar el depósito costaría 15 o 20 euros más. Además, el precio del gas también subiría", señala Felipe Sánchez, profesor de finanzas en EDEM.

Aun así, consideran poco probable volver a los máximos registrados tras la invasión de Ucrania en 2022. "La probabilidad es muy baja de que se vuelva a repetir un precio de la gasolina por encima de los 2 euros", apunta Cermelli.

El petróleo ha llegado a subir un 10 % . El barril de Brent roza los 80 dólares. Y atención porque ya está por las nubes el gas: ha subido un 44 %. "El precio del petróleo va a subir, ya ha subido un 8-10% y ha tenido algún punto del 13%", subraya Cristina Peña. Si el conflicto se prolonga, añade Cermelli, "podría superar los 100 dólares el barril Brent".

Un crudo más caro provoca un efecto dominó: se encarece el transporte, los alimentos y la producción industrial. "Te subiría la inflación por el coste del transporte de todas las mercaderías que consumes", explica Sánchez. Además, "si afecta a las industrias de China, la cadena de suministro europea depende totalmente de esas industrias, por lo tanto vamos a ser afectados", añade Peña.

Insisten en que las subidas de precios no serían inmediatas y la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha tomado medidas. Ha aumentado en 206.000 la producción de barriles diarios para asegurar el suministro y calmar los mercados.

Inés Cardenal, la directora de Comunicación de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), lanza un mensaje de tranquilidad ya que en España "hay una gran seguridad de suministro. Importamos petróleo de 30 países diferentes, por lo que está muy diversificado".

Algunos previsores ya han llenado el depósito con el objetivo de ahorrarse unos euros. La incógnita ahora es cuándo y cuánto va a subir. Algunos expertos calculan que el precio del litro del gasóleo podría incrementarse hasta 20 céntimos. Los transportistas están muy pendientes de la evolución del precio del combustible porque es uno de los sectores más afectados.

