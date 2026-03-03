La advertencia de Jorge Morales: "Si no se pacifica el estrecho de Ormuz de aquí al domingo tendremos un problema muy grave en la economía europea"

El ataque de EEUU e Israel en Oriente Próximo violenta la paz mundial y pone en jaque el sistema económico global. El precio del petróleo ya ha subido más de un 8% y el precio del gas se está disparando a más de un 40%. Los expertos aseguran que la fluctuación de los precios va a depender de lo que dure el conflicto

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, advierte de que es muy probable que se produzca una subida exponencial de los precios si la situación se prolonga. Asegura que una interrupción del estrecho de Ormuz de 2 ó 3 días se recupera rápidamente pero "si estamos hablando de una interrupción de un mes; en ese caso es un problemón a nivel internacional y sobre todo del gas".

"Esta situación me recuerda a lo que vivimos en la guerra de Ucrania"

Recuerda que en el año 2021 y 2022 durante la guerra de Ucrania se intentó tranquilizar a la población diciendo que no comprábamos gas de Rusia, y al final tuvimos un IPC de más del 10% durante dos años. "Era una situación muy parecida a la de ahora", asegura.

"Ahora el problema no es que haya un desabastecimiento inmediato de España, porque hay muchas opciones para comprar gas; el problema es el precio".

"Los metaneros que venían a España se vana a Alemania si paga más"

Apunta el experto que el gas natural licuado es muy parecido en distintas zonas geográficas. El problema es que cuando el gas deja de llegar a China y Alemania tenga que comprar gas los metaneros que venían a España se van a Alemania si paga más. "El precio es el mismo, ayer subió un 35% y ahora sube un 13% más". "Esto es una barbaridad, como está acabando el invierno ahora no lo notaremos mucho las familias pero ojo porque ahora hay que reponer los depósitos que tiene España antes de octubre".

"El problema es que estamos hablando de barcos mercantes, no de guerra"

La situación de precios disparados podría solucionarse cuando EEUU sea capaz de revertir el paso en el estrecho de Ormuz. El problema, mantiene Morales de Labra, es que hablamos de barcos mercantes, no de guerra, Irán tiene muchas opciones para atacar e incendiar esos barcos y no se atreven a cruzar. Con la simple amenaza de que ocurra algo los seguros de esos barcos han subido tanto que no sale rentable salir con una de esas naves.

"Ahora mismo tenemos una situación más que preocupante en el Estrecho, estamos a la espera de que se aclare la intervención de EEUU y si es capaz o no de pacificar ese Estrecho. Pero si el conflicto no es capaz de pacificar el estrecho de Ormuz de aquí al domingo tendremos un problema muy grave en la economía europea", advierte.

