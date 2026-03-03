La tensión con Irán afecta a la economía: "Si no se calma antes del domingo, tendremos un problema grave"

El petróleo en 24 horas no ha parado de subir y ya llega a los 83 dólares. El gas se ha disparado más todavía. Y este repunte con el tiempo se reflejará en la factura. También vemos repercusión en las bolsas. ¿Cuándo empezaremos a notar esto los consumidores? Dependerá de lo que duren los ataques y el cierre del Estrecho de Ormuz, un punto crítico para el transporte de mercancías.

Cada día de tensión en el Estrecho de Ormuz cuenta. "Si el conflicto no es capaz de pacificar el estrecho de Ormuz de aquí al domingo tendremos un problema muy grave en la economía europea", alerta el ingeniero industrial experto en energía, Jorge Morales de Labra.

A corto plazo, el efecto ya se nota en los carburantes. El economista Emilio Vizuete señala: "a corto plazo se nos va a encarecer la gasolina seguramente si no se tranquiliza en unos días rápido". "Si esto se demora unos días más habrá que empezar a pensar que el petróleo se disparará a 100 o 120 dólares", avisa el experto en energía, Carlos Cagigal.

La incertidumbre también golpea al transporte marítimo. Vicente Boluda, empresario naviero, tiene cuatro barcos paralizados. Cada uno supone pérdidas de 20.000 euros diarios. Él mismo reconoce: "la situación está muy complicada. No hay rutas alternativas". Los barcos no están saliendo por temor a ataques de Irán. "Los seguros se están disparando a tal precio que los hacen inviables. Los barcos no están saliendo", añade Emilio Vizuete.

Cuanto más se prolongue la tensión, más lo notaremos los consumidores. La mayor preocupación ahora mismo es el gas que "ha subido un 50% en poco más de 24 horas", explica Vizuete. Aunque el final del invierno amortigua el impacto en los hogares que ya no ponen tanto la calefacción, la industria sí se verá muy afectada. Sectores intensivos en consumo energético como el químico, el de los azulejos, la construcción, que necesitan gas intensivo tendrán que repercutir la subida de costes en los precios.

El efecto contagio es claro: sube el gas, sube la electricidad, se encarece el transporte y, al final, si se prolonga meses acabará subiendo todo. Incluso se verá encarecida la cesta de la compra.

Desde el sector marítimo, Francisco Lorente, presidente de MSC España, asegura que "va a afectar a todos los sectores productivos españoles. Hay muchísima incertidumbre, temerosos de que esto pueda ir a más".

En la misma línea, Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado, advierte que "el incremento de los costes operativos afecta a toda la economía".

