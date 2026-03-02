Así fue el ataque de EEUU e Israel contra Alí Jamenei: su mujer y su nieta de 14 meses también murieron

Tras la muerte de Ali Jameneí, los ataques de Israel y Estados Unidos también han acabado con la vida de la mujer del líder supremo iraní y su nieta de 14 meses. Zahra Mohammadi Golpayegani, mujer de Ali, falleció a causa de las heridas del ataque del sábado según informó el canal oficial iraní Press TV.

La agencia de noticias 'FAR', afín a la Guarda Revolucionaria, informó este domingo del fallecimiento de una de las hijas, el yerno, el nieto de Jameneí y una de las nueras tras el ataque. Irán anunció el 1 de marzo de la muerte del líder Jameneí, líder supremo desde 1989, muerte que fue anunciada por Donald Trump horas antes.

La Guardia Revolucionaria lo anunció en su comunicado: "Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud". La televisión estatal ha confirmado un periodo de 40 días de luto, medida oficializada por el Gobierno ese mismo domingo.

Trump anuncia una "gran ola" de ataques contra Irán

El presidente de los Estados Unidos ha explicado que la gran ola de ataques contra Irán "aún está por llegar". Todo ocurre tras apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del ayatolá Alí Jameneí y la reciente confirmación del fallecimiento de su mujer y una de sus nietas de 14 meses.

"Los estamos destrozando", ha celebrado el presidente de Estados Unidos en una entrevista con la cadena de televisión CNN, "es muy poderoso", ha dicho Trump, reconociendo haberse sorprendido con la respuesta iraní de atacar posiciones estadounidenses en la región.

La Guardia Revolucionaria confirma nuevos ataques

Esta mañana, se han confirmado nuevos ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, afectando al derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar territorio iraní. Los restos de la aeronave cayeron en Kuwait, los tripulantes han sobrevivido según medios de Kuwait.

Las autoridades iraníes no se han pronunciado al respecto, la agencia Tasmin, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, si se ha pronunciado sobre los ataques, confirmándolos.

Compromisos con EE.UU.

Las principales potencias europeas, Francia, Alemania y Reino Unido confirmaron su compromiso con Estados Unidos. Entre ellos, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que han facilitado a los americanos el uso de sus bases británicas.

Horas después del anuncio por parte del primer ministro británico, la base de Akroitiri, ubicada en Limassol (Chipre), fue atacada por un supuesto dron según informó el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

