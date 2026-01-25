Las llamadas entre la interventora del tren Alvia y Renfe: la causa del accidente en Adamuz estaría en la soldadura de las vías

Conocemos más detalles del accidente ferroviario en Adamuz, que ha dejado 45 muertos. Tal y como ha podido saber Antena 3 Noticias, hay un 90% de posibilidades de que la causa estaría en la soldadura de las vías.

Tras conocer la llamada del maquinista del Iryo a Atocha y conocer que el centro de control trató de ponerse en contacto con el maquinista del tren Alvia, se da a conocer la conversación telefónica entre la interventora del tren Alvia que descarriló y Renfe. Con ella, se da más claridad a la cronología del trágico suceso.

Esta sucesión de llamadas y comunicaciones llegan después de las 19:43:44 momento en el que Adif sitúa en ese instante la caída de tensión de la vía. Primero, a las 19:45:02, se produjo la primera toma de contacto entre el maquinista de Iryo y Adif, señalando que había "tenido un enganchón". Un minuto más tarde (19:46:00), el maquinista del tren 2181 que circula detrás del Iryo contacta con Adif y comunica que se encuentra parado sin tensión.

Las conversaciones entre la interventora y Adif

A las 19:46:24 se produce la primera llamada entra la interventora del Alvia 2384 y Renfe. En ese momento, la encargada de coordinar la evacuación avisa de que habían tenido "un grave accidente". "Me he dado un golpe en la cabeza, muy fuerte. Aquí estamos unos minutos sin conocimiento" señala. Es entonces cuando la interventora da más detalles de la situación hasta que hay un momento en el que el operador le pide "un segundo" para gestionárselo.

Más tarde, a las 19:48:05, la interventora del Alvia vuelve a contactar con Renfe y es cuando el operador le dice que le va a enviar sanitarios. Segundos más tarde, Adif intenta contactar sin respuesta con el maquinista del Alvia y a las 19:49:33, Adif llama a la interventora del Alvia.

Finalmente, a las 19:50:46, Renfe contacta con la interventora del Alvia. En esta última conversación telefónica, el operador de Adif le pide que le cuente "qué ha pasado". "La situación es que me he dado un golpe en la cabeza. Tengo sangre" detalla la empleada del Alvia.

La interventora le detalla que en el momento del impactado había salido "disparada" y le informa que el tren está parada. "He perdido hasta el conocimiento" le señala la interventora a Renfe.Con ello, el operador le informa que le enviará sanitarios. "Me llamas en cuanto vayas a cabina", le pide. Al final de la llamada, la interventora le comenta que habían roto el cristal y que estaban saliendo a la calle.

