Óscar Puente reconoce el error de Adif al no avisar a la Justicia sobre el material retirado en Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este lunes que Adif cometió un error al no comunicar de inmediato a la Justicia la retirada de material próximo al siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Durante su intervención en los Desayunos del Ateneo en Madrid, el ministro ha defendido que este fue el único fallo cometido por el gestor público de la infraestructura ferroviaria en relación con la polémica suscitada por la retirada de material: “No existe ningún elemento que permita deducir que se han sustraído pruebas al margen de la Justicia”.

Puente ha explicado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) retiró sus equipos del lugar el 21 de enero, tres días después del accidente, después de comprobar que no había más actuaciones que realizar. De esta manera se lo comunicó a Adif, que era quien proporcionaba las pruebas y el material cuando se requería. De la misma manera, la Guardia Civil abandonó el lugar siniestrado el 22 de enero, tras comunicar que no había más pruebas que retirar.

Esta actuación propició que Adif reuniera todo el material retirado, que se encontraba a unos de 100 metros del lugar del accidente, en el caso del más cercano, y a más de 300 metros, los más lejanos. La recolecta se realizó en vistas a un análisis técnico que comparase la dureza de las soldaduras, así como el cumplimiento de la normativa.

"Adif hizo acopio de las pruebas que tanto la Guardia Civil como la CIAF descartaron, ya que tiene la obligación legal de hacer su propio informe. Lo hizo para comparar otras soldaduras no involucradas en el accidente, que fueron documentadas y custodiadas", ha añadido el ministro Puente.

Causas del accidente

Sobre el origen del siniestro, el ministro ha pedido cautela, aunque todo apunta a un posible defecto de soldadura tras los diagnósticos realizados.

Aun así, señala que España recoge hasta 100 roturas de carril al año, por lo general, sin graves consecuencias. En Europa incluso se alcanzan las 3.000.

Como alternativa, Puente plantea la opción de modificar los márgenes de seguridad, ya que se detectaron ciertas anomalías. Si embargo, estas incidencias se presentan muy por debajo de los umbrales establecidos en la normativa que obligan a activar una respuesta. Por esta razón, ha advertido que aumentar estos márgenes de seguridad supondría un mayor gasto para hacer esta revisión de red de forma constante.

