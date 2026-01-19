Las causas del choque de trenes de Adamuz, bajo investigación: un accidente "tremendamente extraño" a 200 kilómetros por hora

El choque de trenes en Adamuz ha dejado al menos 39 muertos y 48 heridos hospitalizados. El ministro de Transportes Óscar Puente ha calificado de "tremendamente extraño" el siniestro, mientras se investigan las causas.

La tragedia se ha producido en la provincia de Córdoba, a pocos kilómetros de la localidad de Adamuz, en la puerta de Sierra Morena. En este punto del trazado ferroviario. Un tren Iryo que realizaba el trayecto Málaga-Atocha invadió la vía contigua provocando el descarrilamiento del Alvia, Madrid-Huelva. En ese tramo, la velocidad prevista es muy alta. El ministro de transportes Óscar Puente a las 12,45 horas hacía su primera valoración.

Puente destacaba que el tren que ha descarrilado era un modelo nuevo que no llegaba a los 4 años. Sobre la vía en la que se ha producido la colisión señalaba que es una recta. "Es algo tremendamente extraño", declaraba el ministro sobre el siniestro. Añadía además que en esta vía renovada se han invertido 700 millones de euros. Una comisión independiente estudia ahora las causas de este siniestro.

En el momento de la colisión el Alvia circulaba a 200 kilómetros por hora

Aunque aún es pronto para determinar la causa del siniestro, ya se investiga lo que ha pasado. En el momento de la colisión, según fuentes oficiales, el Alvia circulaba a una velocidad de 200 kilómetros por hora. La peor fatalidad es que el descarrilamiento se produjo justo cuando pasaba otro tren, para colmo algunos vagones cayeron por un talud, un terraplén de 4 metros.

Los últimos vagones del tren que descarrilaba volcaron en las vías, en ese momento un tren circulaba en sentido contrario e impactaba con el convoy descarrilado.

Los primeros vagones del Alvia han salido despedidos y han caído por un terraplén de 4 metros. El estado de estos vagones es un amasijo de hierros donde aun podría haber cuerpos. En un primer momento la oscuridad dificultaba las labores de rescate. Los equipos de emergencia han trabajado durante toda la noche, tal y como confirmaba el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno.

En las primeras imágenes sobre el terreno se podía ver gente saliendo por las ventanillas y camillas trasladando heridos. Se espera que el número de víctimas mortales y heridos aumente en las próximas horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.