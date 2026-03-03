Seis detenidos y registros en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid

Forestalia, de nuevo en el punto de mira. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente registra desde primera hora las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, y una decena de domicilios de directivos de la empresa. Varios agentes uniformados han accedido al edificio, generando una notable expectación mediática en la puerta principal. A lo largo de la mañana se ha podido observar la entrada y salida de efectivos de la Benemérita en una actuación que, a diferencia de la practicada el pasado 11 de diciembre, se está desarrollando con presencia visible de agentes uniformados.

Además, se habrían efectuado al menos seis detenciones, una de ellas en Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Se investigan presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales en la tramitación de contratos para proyectos eólicos y de placas solares.

El pasado mes de diciembre, en otra operación diferente la UCO entró en la sede de la misma empresa en Zaragoza, ubicada en el número 33 de la calle Coso, para tratar de determinar su vinculación con el exdirigente socialista Santos Cerdán y con la llamada 'fontanera' del PSOE Leire Díez.

Se dijo que la Guardia Civil tenía a Forestalia bajo sospecha por una subvención de unos 17 millones de euros a Arapellet.