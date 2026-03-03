Qué día se cobra el paro en marzo 2026: día de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

Cuando no tienes un empleo, el ingreso del paro adquiere una importancia fundamental, ya que se convierte en tu principal fuente de estabilidad económica mientras buscas una nueva oportunidad laboral en tu sector. Esta prestación ayuda a cubrir gastos básicos (hipoteca, alquiler, alimentación, suministros, etc.), pero también te da cierto margen de seguridad para reorganizar tus finanzas personales.

Si te interesa saber cuándo se cobra el paro en marzo de 2026, aquí tienes toda la información. Y si acabas de perder un trabajo y no sabes cómo solicitarlo, te lo explicamos paso a paso.

¿Qué día se cobra el paro en marzo de 2026?

El SEPE realiza el pago de prestaciones y subsidios entre el día 10 y 15 de cada mes, siempre a mes vencido. En cualquier caso, las entidades bancarias llegaron a un acuerdo para adelantar los pagos a la primera semana del mes, de forma general, así facilitan el cobro a los beneficiarios.

Por tanto, es probable que la primera semana de marzo de 2026 tengas a tu disposición tu prestación en la cuenta bancaria. De todas formas, para asegurar el día concreto, te aconsejamos consultar con el banco para comprobarlo, puesto que puede variar según la entidad.

Fechas de pago del paro por cada banco en marzo 2026

Desde el jueves 5 de marzo

Openbank

Banco Santander

Desde el martes 10 de marzo

BBVA

Bankinter

Banco Sabadell

CaixaBank

ING

Abanca

¿Cómo solicitar el paro?

Si te acabas de quedar sin empleo, lo primero que debes hacer para tener ingresos mensuales hasta que te lleguen nuevas oportunidades laborales, es solicitar el paro. ¿Sabes cómo hacerlo? A continuación, te lo contamos paso a paso:

Comprueba que cumples los requisitos : Estar en situación legal de desempleo (despido, fin de contrato, ERTE que finaliza, etc.). Haber cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años.

: Estar en situación legal de desempleo (despido, fin de contrato, ERTE que finaliza, etc.). Haber cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años. Inscríbete como demandante de empleo : debes apuntarte al paro en el servicio autonómico de empleo de tu comunidad. Este paso es obligatorio antes de solicitar la prestación.

: debes apuntarte al paro en el servicio autonómico de empleo de tu comunidad. Este paso es obligatorio antes de solicitar la prestación. Presenta la solicitud en el SEPE : tienes 15 días hábiles desde el cese en el trabajo para solicitarla. Puedes hacerlo online (a través de la sede electrónica del SEPE con certificado digital, DNIe, Cl@ve o formulario de pre-solicitud) o presencialmente, con cita previa.

: tienes 15 días hábiles desde el cese en el trabajo para solicitarla. Puedes hacerlo online (a través de la sede electrónica del SEPE con certificado digital, DNIe, Cl@ve o formulario de pre-solicitud) o presencialmente, con cita previa. Documentación habitual: debes llevar DNI o NIE, certificado de empresa (normalmente lo envía la empresa directamente al SEPE), libro de familia (si tienes hijos a cargo) y número de cuenta bancaria.

