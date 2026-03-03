Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Paro

Qué día se cobra el paro en marzo 2026: día de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

Si estás esperando el ingreso del paro en marzo de 2026, te indicamos la fecha exacta en la que lo recibirás, así como otras prestaciones.

Dinero en efectivo

Dinero en efectivoPexels

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Cuando no tienes un empleo, el ingreso del paro adquiere una importancia fundamental, ya que se convierte en tu principal fuente de estabilidad económica mientras buscas una nueva oportunidad laboral en tu sector. Esta prestación ayuda a cubrir gastos básicos (hipoteca, alquiler, alimentación, suministros, etc.), pero también te da cierto margen de seguridad para reorganizar tus finanzas personales.

Si te interesa saber cuándo se cobra el paro en marzo de 2026, aquí tienes toda la información. Y si acabas de perder un trabajo y no sabes cómo solicitarlo, te lo explicamos paso a paso.

¿Qué día se cobra el paro en marzo de 2026?

El SEPE realiza el pago de prestaciones y subsidios entre el día 10 y 15 de cada mes, siempre a mes vencido. En cualquier caso, las entidades bancarias llegaron a un acuerdo para adelantar los pagos a la primera semana del mes, de forma general, así facilitan el cobro a los beneficiarios.

Por tanto, es probable que la primera semana de marzo de 2026 tengas a tu disposición tu prestación en la cuenta bancaria. De todas formas, para asegurar el día concreto, te aconsejamos consultar con el banco para comprobarlo, puesto que puede variar según la entidad.

Fechas de pago del paro por cada banco en marzo 2026

Desde el jueves 5 de marzo

  • Openbank
  • Banco Santander

Desde el martes 10 de marzo

  • BBVA
  • Bankinter
  • Banco Sabadell
  • CaixaBank
  • ING
  • Abanca
  • CaixaBank

¿Cómo solicitar el paro?

Si te acabas de quedar sin empleo, lo primero que debes hacer para tener ingresos mensuales hasta que te lleguen nuevas oportunidades laborales, es solicitar el paro. ¿Sabes cómo hacerlo? A continuación, te lo contamos paso a paso:

  • Comprueba que cumples los requisitos: Estar en situación legal de desempleo (despido, fin de contrato, ERTE que finaliza, etc.). Haber cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años.
  • Inscríbete como demandante de empleo: debes apuntarte al paro en el servicio autonómico de empleo de tu comunidad. Este paso es obligatorio antes de solicitar la prestación.
  • Presenta la solicitud en el SEPE: tienes 15 días hábiles desde el cese en el trabajo para solicitarla. Puedes hacerlo online (a través de la sede electrónica del SEPE con certificado digital, DNIe, Cl@ve o formulario de pre-solicitud) o presencialmente, con cita previa.
  • Documentación habitual: debes llevar DNI o NIE, certificado de empresa (normalmente lo envía la empresa directamente al SEPE), libro de familia (si tienes hijos a cargo) y número de cuenta bancaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Manifestación histórica de más de 1.000 autónomos en Lebrija (Sevilla)

Manifestación histórica de más de 1.000 autónomos en Lebrija, Sevilla

Publicidad

Economía

Dinero en efectivo

Qué día se cobra el paro en marzo 2026: día de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

Las consecuencias de la guerra.

La advertencia de Jorge Morales: "Si no se pacifica el estrecho de Ormuz de aquí al domingo tendremos un problema muy grave en la economía europea"

Oficina de empleo

El paro sube en febrero en 3.584 personas y la Seguridad Social suma 97.004 trabajadores, el tercer mayor incremento en este mes

Las principales novedades del Mobile World Congress en este 2026
MWC

Drones de rescate, robots humanoides y móviles anti-espías, las novedades del Mobile World Congress 2026

Gasolina
Precios

¿Cómo afectará el conflicto de Irán a tu bolsillo? Gasolina, gas y alimentos más caros

Manifestación histórica de más de 1.000 autónomos en Lebrija, Sevilla
Empleo

Manifestación histórica de más de 1.000 autónomos en Lebrija (Sevilla)

El municipio ha salido a la calle en una manifestación masiva y única para sumarse a la protesta nacional.

Un restaurante en Barcelona
Mobile World Congress

El Mobile World Congress deja en Barcelona hoteles completos y más reservas en los restaurantes

Se estima que el evento, que se celebra del 2 al 5 de marzo, tenga un impacto económico de 585 millones de euros en la ciudad.

Un joven mira la sección de bebidas energéticas en el supermercado

Las bebidas alcohólicas, el producto más robado en los supermercados europeos

Ibex 35

El Ibex 35 cierra con una caída del 2,62%, el mayor descenso desde abril de 2025, por la guerra en Oriente Medio

Zapatero, sobre si facilitó el rescate de la aerolínea Plus Ultra: "No, en absoluto"

Zapatero, sobre si facilitó el rescate de la aerolínea Plus Ultra: "No, en absoluto"

Publicidad