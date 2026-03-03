Melania Trump preside la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre paz e infancia sin hacer alusión a la guerra con Irán

Melania Trump ha presidido la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que se ha centrado en el derecho a la educación de los niños y niñas en zonas en conflicto. Es la primera vez que una primera dama preside esta cita.

Desde Naciones Unidas se ha puesto el énfasis en el "aprendizaje digital". "El aprendizaje digital puede ofrecer acceso a la educación cuando las escuelas están cerradas o son inaccesibles, o cuando los estudiantes huyen de la violencia".

La primera dama, sin hacer ninguna alusión al ataque de Estados Unidos e Israel en Irán, ha manifestado que que "Estados Unidos apoya a todos los niños del mundo" y ha asegurado que "el valor que los líderes de una nación otorgan a la educación configura la esencia del sistema de creencias de su país".

Melania Trump ha defendido que "los niños criados en una cultura arraigada en la inteligencia (...) mantienen un profundo sistema de valores. Su conocimiento fomenta la empatía hacia los demás, trascendiendo la geografía, la religión, la raza, el género e incluso las normas locales. Se convierten en personas solidarias. Pero los niños criados en una cultura arraigada en la ignorancia están rodeados de desorden y, a veces, incluso de conflicto".

Esta reunión se produce después del bombardeo contra la escuela primaria Sahayare Tayiba. La ONU denunció "el asesinato de alumnas en un lugar dedicado al aprendizaje", y reprochó que un acto de este tipo "constituye una grave violación de la protección que el Derecho Internacional Humanitario otorga a las escuelas".