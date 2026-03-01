Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una incidencia ferroviaria en Padrón (A Coruña) obliga a desviar trenes de Media Distancia

Una avería en la infraestructura ferroviaria a la altura de Padrón ha forzado a Renfe a reorganizar el tráfico de Media Distancia y a activar un plan alternativo por carretera entre la localidad barbanzana y Vilagarcía de Arousa, mientras Adif investiga el origen de la incidencia.

Paula V. Sisó
Una avería en la infraestructura ferroviaria que afecta a Padrón (A Coruña) ha obligado a Renfe a desviar la circulación de los trenes de Media Distancia (MD) y a activar un plan alternativo de transporte por carretera entre la estación del municipio barbanzano y Vilagarcía de Arousa.

Según ha informado el Adif, la incidencia también ha provocado que el tren de MD 12421 A Coruña–Vigo Guixar tenga que retroceder hasta la bifurcación de Arcade para ser encaminado por la línea 824, que conecta Redondela con Santiago.

No obstante, la entidad pública, que ha comunicado lo ocurrido a través de su perfil en la red social X, no ha precisado el origen de la incidencia ni el plazo estimado para su resolución.

