El Ibex se hunde casi un 5% a media sesión, alineado con la sangría del resto de Bolsas

El Ibex-35 se desploma a media sesión con una caída del 4,88%. Se trata de uno de los peores retrocesos de la última década y todo en medio de la escalada del conflicto en Irán y tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

El selectivo español borraba a las 11:33 horas 870 puntos hasta situarse en la frontera de los 17.000 enteros. Solamente Repsol esquivaba las caídas abultadas, cayendo un leve 0,20%, mientras que los mayores descensos se cebaban en Acciona (-8,36%), Naturgy (-8,22%), Sacyr (-7,87%), Solaria (-7,85%), Acerinox (-7,74%), Acciona Energía (-7,72%), Banco Santander (-6,75%) y ACS (-6,57%).

Tampoco asoma el verde en el resto de mercados europeos. Londres cae un 2,88%; París, un 2,93%; Fráncfort, un 3,73%; y Milán, un 4,27%.

El índice Euro Stoxx 50 se desploma el 4%, el Nikkei de Japón ha retrocedido un 3%, mientras el índice Kospi de Corea del Sur se hundió un 7%. En Estados Unidos, donde el S&P 500 logró ayer sortear los números rojos, aunque hoy se vaticinan caídas del 2%.

La segunda sesión después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán lejos de mostrar síntomas de mejoría profundizan más en el rojo. Las pérdidas en España muestran niveles que llevaban sin verse desde el bombardeo arancelario de Donald Trump hace ahora 11 meses.