Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Mercados

El Ibex se hunde casi un 5% a media sesión, alineado con la sangría del resto de Bolsas

Las caídas registradas esta sesión son de las peores de las últimas décadas.

Ibex 35

Ibex 35EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

El Ibex-35 se desploma a media sesión con una caída del 4,88%. Se trata de uno de los peores retrocesos de la última década y todo en medio de la escalada del conflicto en Irán y tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

El selectivo español borraba a las 11:33 horas 870 puntos hasta situarse en la frontera de los 17.000 enteros. Solamente Repsol esquivaba las caídas abultadas, cayendo un leve 0,20%, mientras que los mayores descensos se cebaban en Acciona (-8,36%), Naturgy (-8,22%), Sacyr (-7,87%), Solaria (-7,85%), Acerinox (-7,74%), Acciona Energía (-7,72%), Banco Santander (-6,75%) y ACS (-6,57%).

Tampoco asoma el verde en el resto de mercados europeos. Londres cae un 2,88%; París, un 2,93%; Fráncfort, un 3,73%; y Milán, un 4,27%.

El índice Euro Stoxx 50 se desploma el 4%, el Nikkei de Japón ha retrocedido un 3%, mientras el índice Kospi de Corea del Sur se hundió un 7%. En Estados Unidos, donde el S&P 500 logró ayer sortear los números rojos, aunque hoy se vaticinan caídas del 2%.

La segunda sesión después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán lejos de mostrar síntomas de mejoría profundizan más en el rojo. Las pérdidas en España muestran niveles que llevaban sin verse desde el bombardeo arancelario de Donald Trump hace ahora 11 meses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El fin de las borrascas llena de nuevo las pescaderías gallegas

Imagen de archivo de una pescadera en el mercado.

Publicidad

Economía

Fachada de la sede de Forestalia en Zaragoza

Seis detenidos y registros en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid

Imagen de una inmobiliaria.

Vivir con los padres pasados los 30 años cambia las dinámicas familiares: "Chocan las necesidades de dos generaciones"

Ibex 35

El Ibex se hunde casi un 5% a media sesión, alineado con la sangría del resto de Bolsas

Dinero en efectivo
Paro

Qué día se cobra el paro en marzo 2026: día de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

Las consecuencias de la guerra.
Guerra Irán

La advertencia de Jorge Morales: "Si no se pacifica el estrecho de Ormuz de aquí al domingo tendremos un problema muy grave en la economía europea"

Oficina de empleo
PARO Y AFILIACIÓN

El paro sube en febrero en 3.584 personas y la Seguridad Social suma 97.004 trabajadores, el tercer mayor incremento en este mes

El paro baja en su tasa interanual un 5,8% mientras el mercado laboral ha sumado 474.482 trabajadores en el último año.

Las principales novedades del Mobile World Congress en este 2026
MWC

Drones de rescate, robots humanoides y móviles anti-espías, las novedades del Mobile World Congress 2026

La organización espera igualar los 109.000 visitantes que acudieron a la Fira de l’Hospitalet de Llobregat en Barcelona el año pasado.

Gasolina

¿Cómo afectará el conflicto de Irán a tu bolsillo? Gasolina, gas y alimentos más caros

Manifestación histórica de más de 1.000 autónomos en Lebrija, Sevilla

Manifestación histórica de más de 1.000 autónomos en Lebrija (Sevilla)

Un restaurante en Barcelona

El Mobile World Congress deja en Barcelona hoteles completos y más reservas en los restaurantes

Publicidad