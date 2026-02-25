Las víctimas de Adamuz preparan una demanda contra Adif: "Estamos perplejos e indignados"

Quedamos con Mario Samper en la puerta de una clínica de rehabilitación en Huelva. Hasta aquí viene todos los días para tratar las secuelas que le dejó el accidente de tren en Adamuz. Mario viajaba en el vagón 4 del Alvia Madrid-Huelva y fue quien caminó 800 metros por las vías a oscuras para avisar a los servicios de emergencia de que había un segundo tren descarrilado.

Un mes después del siniestro, este superviviente es portavoz de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz que, este martes, se constituía oficialmente con unos objetivos muy marcados. "No solo defender los derechos e intereses de los afectados y sus familias, sino demandar a ADIF por lo penal y presentar una querella por el desmantelamiento de las vías", nos explica.

La retirada de parte de la vía no precintada y el traslado de las piezas a otro lugar por parte de ADIF ha sido, para ellos, la gota que colma el vaso. "Estamos perplejos, indignados y enfadados, primero, por cómo se ha desprotegido la zona que no ha estado custodiada y, segundo, que alguien sea tan irresponsable de, con nocturnidad y alevosía, llevarse parte de las pruebas de un accidente tan grave que ha dejado 46 muertos", se lamenta. "¿Quién ha dado esa orden? Tiene que esclarecerse", exige el portavoz de las víctimas que tiene claro que es "obstrucción de pruebas".

La asociación representa a casi 200 afectados

La asociación representa, de momento, a casi doscientos afectados que, como Mario, se sienten dolidos. "Ya no solo por las heridas físicas y psicológicas, sino por actuaciones de ADIF y del propio gobierno, por las manifestaciones tanto en el Senado como en el Parlamento. No se ponen en contacto con nosotros ni nos dan explicación, nada, estamos un poco perdidos", se queja.

Mario se fracturó el esternón y sufrió también un latigazo cervical, pero lo que más duele, dice, es la herida emocional. Él, como la mayoría de las víctimas y sus familiares, están recibiendo apoyo psicológico desde el día de la tragedia. Ayuda económica, de momento, ninguna.

