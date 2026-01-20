Qué es la CIAF, la comisión que investiga el accidente en Adamuz y cómo funciona

Tras el accidente en Adamuz, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) abrió el expediente para estudiar las causas del descarrilamiento.

La CIAF se constituye como una de las piezas clave para averiguar las causas del accidente y cómo se produjo. En su expediente 08/2026, el cual registra el accidente en Adamuz, se detalla que a las 19.45 descarrilaron los dos últimos coches del tren alta velocidad Iryo Málaga María Zambrano-Madrid Puerta de Atocha, en la entrada de la estación de Adamuz (Córdoba), en vía 1.

Tras el descarrilamiento de los coches que invadieron la vía 2, llega en sentido contrario el tren Renfe Alvia 2384 Madrid-Huelva, produciéndose una colisión entre los dos últimos coches descarrilados del tren Iryo y las cabeza del Alvia.

¿Qué es la CIAF?

La CIAF se define como "un órgano colegiado especializado adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible" y tiene por competencia la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios. Esta comisión comenzó su actividad el 11 de diciembre de 2007 y posee "independencia funcional con la autoridad responsable de la seguridad", por lo tanto, no puede solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

Su función reside en la investigación de accidentes ferroviarios graves que tengan lugar en la Red Ferroviaria de Interés General. Con la investigación técnica que lleven a cabo, trataran de determinar la causas del accidente y el esclarecimiento de las circunstancias en la que se produjo. Asimismo, emitirán recomendaciones para incrementar la seguridad y la prevención. No obstante, esta comisión no determina "la responsabilidad del suceso y será independiente de cualquier investigación judicial".

¿Quién compone la CIAF?

La CIAF viene compuesta por el Presidente, cinco vocales y un Secretario. Estos se constituyen como "profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional dentro del sector ferroviario" entre los que hay tres ingenieros de caminos, canales y puertos.

Por su parte, los adscritos orgánicamente a la Secretaría de la Comisión actuarán los equipos de investigación, formados por los investigadores, y el personal administrativo y técnico preciso.

Según publica la web del Ministerio de Transportes, los miembros del pleno de la CIAF son Ignacio Barrón de Angoiti (presidente), Adolfo Vázquez Fernández (secretario); y Adolfo Moreno Díaz, Avelino Castro López, Vicente Mendoza Garcia de Paredes, Francisco Rincón Arroyo, José Ignacio Sánchez Marhuenda como vocales.

Cómo realizan las investigaciones

Después de que se decida el suceso que se investigará, se forma un equipo de investigación integrado por el investigador encargado o los investigadores asignados. La investigación se lleva a cabo con la mayor cobertura posible.

Cabe señalar investigador encargado elabora una propuesta de informe técnico y se hará público en el plazo más breve posible con un máximo de 12 meses desde la fecha del suceso.

Qué otros accidentes ha investigado la CIAF

Entre los incidentes en las que ha estado inmersa la CIAF se encuentra la colisión con obstáculo que ocurrió el 13 de octubre en Carrascal de Barregas (Salamanca), el incidente operacional de Las Rozas de Madrid de febrero de 2025 y otros descarrilamientos que tuvieron lugar en Madrid en octubre y noviembre de 2024.

