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El vídeo que confirma la recuperación de Carlos Alcaraz: golpeando con la derecha a gran intensidad

El murciano comparte un vídeo en sus redes sociales entrenando en pista dura y golpeando con su derecha. Carlos Alcaraz apunta a reaparecer en el Masters de Cincinnati, del 13 al 23 de agosto.

Carlos Alcaraz entrenando en Murcia

El vídeo de Carlos Alcaraz que ansiaba ver todo el mundo del tenis | IG: Carlos Alcaraz

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Carlos Alcaraz parece estar listo para regresar a las pistas tras cuatro meses fuera del circuito por una lesión en su muñeca derecha. El campeón de siete grand slam compartía este miércoles un vídeo en sus redes sociales en el que se le podía ver golpeando ya su drive con la mano derecha a una buena intensidad sobre una pista dura. La fatídica lesión que sufrió el pasado 14 de abril en el Conde de Godó y que le ha hecho perderse dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon) y varios torneos (Madrid, Roma y Queen's) parece ya superada, al menos a tenor del último vídeo del tenista de El Palmar.

Todavía resta la parte más delicada de su recuperación definitiva, la de elevar la intensidad de sus golpes para confirmar que su muñeca derecha ha sanado y puede regresar a la alta competición. Todo apunta, si no hay contratiempos de última hora, a que Carlos Alcaraz reaparecerá en el Masters de Cincinnati, del 13 al 23 de agosto y a las puertas del US Open, último grand slam de la temporada.

De esta forma, el calvario sufrido por Carlos Alcaraz en los últimos cuatro meses podría terminar a mediados de agosto, con su regreso a las pistas y a tiempo de competir en Cincinnati y el US Open, dos torneos que ganó el año pasado y en los que debe defender un total de 3.000 puntos.

Una larga ausencia y un regreso muy esperado por el mundo del tenis

Desde el día que se lesionó su muñeca derecha ante Otto Virtanen en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz se ha ausentado de hasta seis torneos: Mutua Madrid Open, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, ATP 500 de Queen's, Wimbledon y Masters 1000 de Canadá.

El propio Carlos Alcaraz publicaba una storie en su cuenta de Instagram, horas antes del esperado vídeo entrenando con su derecha, en el que se podía ver a su hermano Álvaro y el mensaje: "Ahora vuelta al ruedo". Unas palabras que cobran ahora significado con su último vídeo ya entrenando con la derecha.

Durante su ausencia de las pistas, Carlos Alcaraz ha perdido el segundo puesto del ranking de la ATP, a l no poder defender los puntos como campeón en Roma, Roland Garros y subcampeón en Wimbledon. La cuenta atrás para ver al campeón de siete grand slam de vuelta ha comenzado, y Cincinnati y el US Open se presentan como los dos escenarios de su esperado regreso a las pistas.

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