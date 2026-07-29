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La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo Vallecano por impedirle el acceso a Vallecas

Los operarios que iban a comenzar este miércoles las obras de "una serie de reformas urgentes" no han podido accede al estadio de Vallecas.

El exterior del Estadio de Vallecas

El exterior del Estadio de Vallecas Efe

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Un día después de que la Comunidad de Madrid decidiera retirar la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano por graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones, operaciones del ejecutivo regional se han personado en el estadio para comenzar con las "reformas urgentes", pero no han podido acceder al impedirle el club rayista el acceso a las instalaciones.

Así lo ha denunciado la Comunidad de Madrid ante el Cuerpo Nacional de Policía, afirmando que el vicepresidente y el jefe de los Servicios Jurídicos del club se negaron a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Ejecutivo.

"La Comunidad de Madrid se ha personado en el estadio de Vallecas a las 9 horas de este miércoles con técnicos de jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación. Ante la negativa del Rayo Vallecano, los técnicos han empezado a trabajar en el edificio adyacente al estadio que se encuentra cedido a Federaciones deportivas", señalan desde el Gobierno madrileño.

"Cada día que el equipo no pueda jugar en su estadio será responsabilidad de la directiva del club"

El personal de jardinería, sin embargo, permaneció fuera del estadio a la espera de poder entrar a hacerse cargo del césped.

"Es el modus operandi del Club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del Estadio", ha denunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.

De Paco ha calificado esta actitud de "maniobra dilatoria", puesto que, según señaló, el Rayo ha presentado un escrito ante la Administración regional solicitando documentación presente en el expediente ya remitido al club por medios electrónicos.

"A partir de ahora, cada día que el equipo no pueda jugar en su estadio será responsabilidad de la directiva del club", advirtió el consejero regional.

Pintadas contra Martín Presa en Vallecas

Este miércoles los exteriores del Estadio de Vallecas han amanecido con pintadas en su fachada contra el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martin Presa, y su gestión al frente del club rayista.

En esas pintadas se podían leer mensajes como '¡Presa vete ya!, 'El Rayo es de la afición', 'Presa fuera de Vallekas' o 'Este es nuestro estadio'.

Pintadas contra Raúl Martín Presa en los exteriores del Estadio de Vallecas
Pintadas contra Raúl Martín Presa en los exteriores del Estadio de Vallecas | Efe
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