La pasión de la familia Cubela por el esgrima: "Me resulta muy divertido porque lo llevo haciendo toda la vida"

Adrián Cubela comenzó a practicar esgrima en Barcelona y cuando volvió a su Galicia natal fundó su propio club después de 19 años de pasión por este deporte. La Escuela Hungaresa de Esgrima ya acumula buenos resultados tanto en campeonatos nacionales como gallegos y en muchos casos sus hijas tienen mucho que ver.

Una pasión heredada

Marina y Carmen Cubela de 13 y 15 años llevan practicando este deporte desde muy pequeñas pero según su padre "la curiosidad de probar el esgrima ha salido de ellas y se han ido enganchando". Marina ha sido tres veces campeona de Galicia en la categoría M11 y dos veces de España. Su hermana mayor, Carmen, ha logrado un segundo puesto en el campeonato de España por equipos en la categoría junior.

"Me resulta muy divertido porque lo llevo haciendo prácticamente toda la vida", reconoce Marina Cubela.

El esfuerzo no se negocia

La pequeña de las Cubela va a subir de categoría a M15 (menores de 15 años) esta temporada, por lo que espera más dificultades: "Al subir de categoría seguramente haya más nivel". Ambas progresan adecuadamente practicando el deporte que vivieron en su casa desde pequeñas. En el club hay deportistas de todo tipo, pero Adrián tiene claro que para triunfar en este deporte el trabajo es indispensable. "Si quieres aspirar a ser campeón de España, debes entrenar todos los días de la semana", afirma el fundador del club.

"Lleva mucho trabajo, físicamente es muy duro", reconoce Marina Cubela.

Las dos hermanas tienen objetivos ambiciosos para el futuro y seguirán practicando el deporte que las apasiona de la mano de su padre, porque el esgrima es una forma más de unir a esta familia.

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