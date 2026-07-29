La FIFA abre un procedimiento disciplinario por los incidentes tras la final del Mundial

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario contra la a Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a raíz de los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de New Yersey, donde España batió a Argentina (1-0) y se proclamó campeona del mundo.

El organismo de la FIFA, en función del informe aportado por el instructor de ética designado, ha iniciado un procedimiento disciplinario contra los jugadores argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes y contra el miembro del cuerpo técnico de la selección albiceleste Roberto Fabián Ayala. Asimismo, también sobre el futbolista español Gavi.

Cuáles son los cargos de los que se les acusa

En el caso de la AFA, la comisión investiga posibles incumplimientos del artículo 13, como "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva", del artículo 14, por "conducta inadecuada", del artículo 15, por "discriminación y agresiones racistas", y del artículo 17, en lo referido al orden y seguridad de los partidos. En el caso de éste último, por "cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina".

Respecto a sus jugadores y cuerpo técnico, se abre un procedimiento disciplinario contra los futbolistas Nahuel Molina, por dos cargos de agresión, uno consumado y otro en intento, y otro por conducta antideportiva, y contra Leandro Paredes, con tres cargos de agresión, y Thiago Almada, por conducta antideportiva. También contra el asistente del entrenador Lionel Scaloni, el exfutbolista Roberto Fabián Ayala, en su caso por un cargo de agresión.

Por parte de España, se investiga al centrocampista Gavi por un caso de conducta antideportiva.

Todos los imputados tendrán ahora la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante.