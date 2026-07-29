Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Barcelona FC

Joan Garcia: "Mi objetivo para la temporada que viene es la Champions"

El portero del Barcelona admite el gran objetivo de cara a la próxima temporada.

Joan García durante la visita a su campus de verano en Tordera (Barcelona)

Joan Garcia admite el gran objetivo de cara a la próxima temporada | Antena 3 Deportes

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Tras conquistar el Mundial 2026 con España, Joan Garcia ha reconocido este miércoles que su principal "objetivo" para esta próxima temporada es ganar la Champions League.

"Llevo un año en el Barcelona. Ganamos la Liga y la Supercopa y este año he conseguido el Mundial, así que evidentemente mi objetivo para la temporada que viene es la Champions. El Mundial es el máximo título a nivel de selecciones y la 'Champions' es el trofeo que más se parece a nivel de clubes. Es el objetivo que me planteo para este año", ha admitido el portero del Barcelona.

Pese a ser el gran objetivo de cara a la próxima temporada, Joan Garía ha advertido que no deben obsesionarse con levantar la Copa de Europa, un título que no logra el conjunto culé desde 20215.

"El objetivo tiene que ser un punto medio. Obsesionarse tampoco es bueno porque el efecto negativo puede ser muy grande en caso de no conseguirlo, pero sí que confiamos mucho en que podemos hacerlo", ha señalado Joan Garcia.

El portero culé no ha querido entrar a valorar los posibles fichajes de este verano o el interés del club en hacerse con Julián Álvarez, defendiendo la gestión de Deco.

"Son cosas que no dependen de nosotros. Hay muchas situaciones que no conocemos y sería un error hablar desde el desconocimiento. Personalmente, confío mucho en el trabajo de Deco y su dirección deportiva", ha apuntado el guardameta de Sallent de Llobregat.

"Veo a Ferran Torres en el Barça"

Joan Garcia sí cree que Ferran Torres, el autor del gol ante Argentina en la final del Mundial y con contrato hasta junio de 2027, seguirá en el Camp Nou esta temporada.

"Yo le veo en el Barça, es un jugador que nos aporta mucho tanto dentro como fuera. Si pudiera escoger yo, claro que se quedaría", ha admitido Joan Garcia.

El portero de 25 años también ha asegurado que le gustan los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

"Me gustan. Son jugadores de un perfil que gusta al míster y eso es lo más importante. Seguro que nos aportan mucho", ha valorado Joan Garcia.

"Cubarsí hizo un Mundial espectacular"

En cuanto a los rivales por los títulos, y especialmente al Real Madrid, el portero azulgrana ha evitado establecer comparaciones y ha reivindicado la confianza en el propio equipo.

"Sería un error fijarse en los demás. Podemos ganar a cualquiera", ha indicado el portero culé.

Por último, Joan Garcia ha defendido la candidatura de Pau Cubarsí al Balón de Oro.

"Cubarsí hizo un Mundial espectacular, siempre le digo que no tiene vergüenza. Lo que hace con esta edad es muy grande. Siempre puedes esperar que tenga un error por inexperiencia, pero nunca llega ese error. Estoy muy contento por él, trabaja mucho, está muy centrado e intento ayudarle en este camino", ha concluido Joan García.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump se muestra encantado ante la gorra que portaba Ferrán en las celebraciones de España

Trump se muestra encantado ante la gorra que portaba Ferrán en las celebraciones de España

Publicidad

Deportes

El exterior del Estadio de Vallecas

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo Vallecano por impedirle el acceso a Vallecas

Adrían Cubela entrenando a sus dos hijas

La pasión de la familia Cubela por el esgrima: "Me resulta muy divertido porque lo llevo haciendo toda la vida"

Joan García durante la visita a su campus de verano en Tordera (Barcelona)

Joan Garcia: "Mi objetivo para la temporada que viene es la Champions"

Alcaraz y Sinner se saludan tras el Six Kings Slam
Tenis

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el Six Kings Slam: "¡Vamos!"

Breel Embolo, en el momento de ser expulsado ante Argentina
Mundial 2026

La IFAB reconoce que la expulsión de Embolo ante Argentina fue un error

Rafa Jódar celebra una victoria en una imagen de archivo
Tenis

Rafa Jódar derrota a Arthur Fils en un convincente estreno en Washington

El de Leganés supera a Fils en dos sets (7-6(5) y 6-3) y se cita con Kei Nishikori en los octavos del ATP500 de Washington.

Liangpeng Li, en acción en el Mundial de Laax
Highline

Liangpeng Li establece un nuevo récord del mundo de velocidad sobre highline: ¡60 metros en 23,05 segundos!

El chino Liangpeng Li fue uno de los protagonistas del campeonato mundial en Laax, Suiza.

Marc Cucurella, en el momento de tatuarse la cara de Luis de la Fuente

Marc Cucurella cumple con su palabra tras ganar el Mundial: "Las promesas se cumplen"

Una ardilla interrumpe un partido de la MLB en Detroit

Una ardilla invade el campo en pleno partido de béisbol en Estados Unidos

Un clavadista se lanza desde el Puente Viejo de Mostar

Mostar celebra su 460º edición de la competición de saltos más antigua del mundo

Publicidad