Joan Garcia: "Mi objetivo para la temporada que viene es la Champions"

Tras conquistar el Mundial 2026 con España, Joan Garcia ha reconocido este miércoles que su principal "objetivo" para esta próxima temporada es ganar la Champions League.

"Llevo un año en el Barcelona. Ganamos la Liga y la Supercopa y este año he conseguido el Mundial, así que evidentemente mi objetivo para la temporada que viene es la Champions. El Mundial es el máximo título a nivel de selecciones y la 'Champions' es el trofeo que más se parece a nivel de clubes. Es el objetivo que me planteo para este año", ha admitido el portero del Barcelona.

Pese a ser el gran objetivo de cara a la próxima temporada, Joan Garía ha advertido que no deben obsesionarse con levantar la Copa de Europa, un título que no logra el conjunto culé desde 20215.

"El objetivo tiene que ser un punto medio. Obsesionarse tampoco es bueno porque el efecto negativo puede ser muy grande en caso de no conseguirlo, pero sí que confiamos mucho en que podemos hacerlo", ha señalado Joan Garcia.

El portero culé no ha querido entrar a valorar los posibles fichajes de este verano o el interés del club en hacerse con Julián Álvarez, defendiendo la gestión de Deco.

"Son cosas que no dependen de nosotros. Hay muchas situaciones que no conocemos y sería un error hablar desde el desconocimiento. Personalmente, confío mucho en el trabajo de Deco y su dirección deportiva", ha apuntado el guardameta de Sallent de Llobregat.

"Veo a Ferran Torres en el Barça"

Joan Garcia sí cree que Ferran Torres, el autor del gol ante Argentina en la final del Mundial y con contrato hasta junio de 2027, seguirá en el Camp Nou esta temporada.

"Yo le veo en el Barça, es un jugador que nos aporta mucho tanto dentro como fuera. Si pudiera escoger yo, claro que se quedaría", ha admitido Joan Garcia.

El portero de 25 años también ha asegurado que le gustan los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

"Me gustan. Son jugadores de un perfil que gusta al míster y eso es lo más importante. Seguro que nos aportan mucho", ha valorado Joan Garcia.

"Cubarsí hizo un Mundial espectacular"

En cuanto a los rivales por los títulos, y especialmente al Real Madrid, el portero azulgrana ha evitado establecer comparaciones y ha reivindicado la confianza en el propio equipo.

"Sería un error fijarse en los demás. Podemos ganar a cualquiera", ha indicado el portero culé.

Por último, Joan Garcia ha defendido la candidatura de Pau Cubarsí al Balón de Oro.

"Cubarsí hizo un Mundial espectacular, siempre le digo que no tiene vergüenza. Lo que hace con esta edad es muy grande. Siempre puedes esperar que tenga un error por inexperiencia, pero nunca llega ese error. Estoy muy contento por él, trabaja mucho, está muy centrado e intento ayudarle en este camino", ha concluido Joan García.

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