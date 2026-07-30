Incendios
Última hora de los incendios en España, en directo: Pedro Sánchez da por finalizada la emergencia nacional en los incendios de Madrid y Ávila
El fuego obliga a desalojar una docena de municipios en Zamora, mantiene en vilo a Castellón y permite el regreso de vecinos a Madrid y Ávila tras la estabilización de sus incendios. Sigue la imformación minuto a minuto.
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El verano continúa marcado por los grandes incendios forestales. Mientras algunos vecinos comienzan a regresar a sus casas tras varios días de incertidumbre, otros vuelven a enfrentarse a evacuaciones y confinamientos. El foco de mayor preocupación se encuentra ahora en Zamora, donde el rápido avance de las llamas ha obligado a desalojar doce localidades y a confinar otras dos. Al mismo tiempo, Castellón afronta horas decisivas para consolidar los avances en la extinción, mientras que Madrid y Ávila inician el camino hacia la recuperación tras estabilizar sus incendios.
Zamora, el nuevo frente que preocupa
El incendio declarado en la provincia zamorana mantiene activado el nivel 2 de gravedad y ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias, al que ya se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El fuego ha obligado a evacuar Pinilla, Cibanal, Fornillos, Formariz, Zafara, Mámoles, Palazuelo, Cozcurrita, Badilla, Tudera, Argañín y Muga de Sayago, mientras que Fermoselle y Fariza permanecen confinadas. En total, cerca de 1.000 personas han sido desalojadas y otras 1.500 continúan confinadas. Además, permanecen cortadas varias carreteras de la zona.
Durante las últimas horas, muchos vecinos han colaborado con los equipos de emergencia utilizando cubos, mangueras, barreños e incluso el agua de piscinas para intentar proteger sus viviendas del avance de las llamas. También ha sido evacuada una residencia de mayores como medida preventiva.
Castellón afronta horas decisivas
En la Sierra de Espadán, el incendio de Castellón sigue perimetrado, aunque todavía no está controlado ni estabilizado. Los trabajos se centran especialmente en la cabeza del fuego, con especial vigilancia sobre la zona de Artana, donde se han registrado algunos rebrotes.
Más de 400 efectivos terrestres continúan desplegados sobre un terreno de difícil acceso, mientras la llegada de una nueva ola de calor complica las labores de extinción. El incendio ha arrasado ya más de 9.300 hectáreas y mantiene fuera de sus hogares a cerca de 10.000 vecinos de varias localidades.
Madrid y Ávila recuperan la esperanza
La situación es más favorable en Madrid y Ávila, donde el gran incendio que afectó a ambas provincias se considera ya técnicamente estabilizado tras arrasar unas 70.000 hectáreas.
Las autoridades autorizaron este miércoles el regreso de los vecinos que aún permanecían evacuados y desconfinaron todos los municipios afectados en la provincia abulense. Los equipos mantienen un control permanente del perímetro para evitar reactivaciones, aunque la previsión de temperaturas extremas obliga a mantener la máxima vigilancia.
También preocupa la provincia de León
A la complicada situación se suman tres nuevos incendios de nivel 2 en León, que han obligado a evacuar a más de 340 vecinos. El que genera mayor inquietud es el declarado en San Cipriano del Condado, cuyo nivel de riesgo ha sido elevado por su proximidad a zonas habitadas.
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Última hora de los incendios en España, en directo: Afectados por el incendio de Los Gallardos reclaman una comisión de investigación en Andalucía
Los afectados por el incendio declarado el pasado 9 de julio en Los Gallardos (Almería), que también se extendió a municipios como Bédar, han pedido la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para esclarecer la gestión de la emergencia. La solicitud ha sido respaldada por unas 60 personas durante la primera asamblea del Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar, presidida por Sally Chapman. Los asistentes reclaman analizar lo sucedido para "evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir". El incendio, extinguido por el Plan Infoca quince días después de su inicio, dejó un balance de 14 víctimas mortales.
Última hora de los incendios en España, en directo: Más de 400 efectivos terrestres continúan desplegados en la Sierra de Espadán
El amplio dispositivo movilizado para combatir el incendio de Castellón mantiene a más de 400 efectivos terrestres trabajando sobre el terreno. Los equipos centran sus esfuerzos en consolidar el perímetro y atacar los puntos calientes que todavía permanecen activos. La evolución meteorológica será determinante para las próximas horas en un incendio que continúa sin estar controlado.
Última hora de los incendios en España, en directo: Más de 800 personas permanecen evacuadas por el incendio de Zamora
El incendio forestal de Zamora mantiene evacuadas a unas 800 personas de 14 localidades debido a la peligrosidad del fuego y al riesgo que sigue representando su evolución. Los vecinos de Pinilla, Cibanal, Fornillos, Formariz, Zafara, Mámoles, Palazuelo, Cozcurrita, Badilla, Tudera, Argañín, Muga de Sayago, Pasariegos y Villar del Buey permanecen fuera de sus hogares, mientras que las localidades de Fermoselle y Fariza continúan confinadas.
Los evacuados han sido distribuidos entre los pabellones deportivos de Bermillo de Sayago, Fermoselle y Muelas del Pan, además de dos residencias de mayores en Zamora, donde reciben atención mientras los equipos de extinción trabajan para controlar el incendio.
Última hora de los incendios en España, en directo: La incertidumbre se traslada de unos incendios a otros en un verano extremo
Mientras Madrid y Ávila comienzan a recuperar la normalidad tras la estabilización de sus grandes incendios, la preocupación se centra ahora en Zamora, León y Castellón. El verano continúa marcado por una sucesión de grandes fuegos que obligan a movilizar miles de efectivos y mantienen en vilo a numerosas poblaciones afectadas por las evacuaciones y el riesgo de nuevas reactivaciones.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los vecinos evacuados por el incendio de León ya han sido realojados mientras el fuego sigue activo
Los 312 vecinos que tuvieron que abandonar sus casas por el incendio forestal de San Cipriano del Condado, en León, ya han sido realojados tras pasar la noche en los espacios habilitados para su acogida. El fuego, que continúa en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), sigue siendo el que más preocupa en la provincia por su proximidad a varios núcleos habitados y por su rápida propagación, favorecida por el viento y las altas temperaturas. Las labores de extinción continúan sin descanso y las causas del incendio permanecen bajo investigación. Durante la noche, los equipos trabajaron con fuego técnico y maquinaria pesada para consolidar el flanco derecho y la cabeza del incendio, mientras la coordinación de la emergencia se mantiene desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).
Última hora de los incendios en España, en directo: Sánchez da por finalizada la emergencia nacional en los incendios de Madrid y Ávila
El Gobierno pone fin a la emergencia nacional declarada por los incendios forestales de Madrid y Ávila. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado desde el puesto de mando avanzado de Navaluenga que ambos fuegos descienden a situación operativa 2, una decisión adoptada tras la última reunión del CECOD y con el visto bueno del Sistema Nacional de Protección Civil.
"Lo podríamos calificar de razonable éxito, una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio", ha destacado el jefe del Ejecutivo, que ha agradecido la coordinación entre el Gobierno, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Sánchez también ha subrayado que, pese a la desescalada, la Unidad Militar de Emergencias continuará desplegada en ambas provincias para apoyar las labores de vigilancia y consolidación del incendio.
Última hora de los incendios en España, en directo: Madrid y Ávila dejan atrás la emergencia más grave tras estabilizar el incendio
La situación mejora en la Sierra Oeste de Madrid y en la provincia de Ávila, donde el gran incendio que ha arrasado unas 70.000 hectáreas se considera técnicamente estabilizado. Los equipos mantienen un amplio dispositivo de vigilancia para evitar reactivaciones, mientras los vecinos regresan progresivamente a las zonas evacuadas. Pese a la evolución favorable, las autoridades insisten en que el riesgo continúa debido a las altas temperaturas previstas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Fermoselle, en el punto de mira del incendio forestal de Zamora
La evolución del incendio mantiene la máxima preocupación en el entorno de Fermoselle, donde los equipos de extinción concentran buena parte de sus esfuerzos para evitar que las llamas alcancen nuevas zonas habitadas. El fuego permanece en nivel 2 de gravedad y la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias ha reforzado un dispositivo que trabaja de forma ininterrumpida.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los medios aéreos se convierten en la principal baza frente al fuego en Castellón
Las dificultades para acceder a algunos de los puntos más activos del incendio de Castellón han reforzado el papel de los medios aéreos en las labores de extinción. Desde el aire, los equipos trabajan para contener los focos situados en áreas de difícil acceso mientras los efectivos terrestres consolidan el perímetro. El objetivo es evitar que las llamas vuelvan a propagarse hacia nuevas zonas forestales o núcleos habitados.
Última hora de los incendios en España, en directo: El regreso de los evacuados marca una nueva etapa en Ávila
Los vecinos de los municipios que permanecían desalojados por el incendio de Burgohondo ya han podido regresar a sus viviendas tras autorizarse el realojo. Aunque la emergencia entra en una fase más favorable, el operativo mantiene la vigilancia y algunas restricciones de tráfico para garantizar la seguridad mientras prosiguen las labores de consolidación del perímetro.
Última hora de los incendios en España, en directo: Burgohondo mantiene un exhaustivo control del perímetro tras la mejora del incendio
Los trabajos realizados durante la jornada han permitido mantener bajo control el perímetro del incendio de Burgohondo, donde los equipos de emergencia siguen actuando con rapidez sobre cualquier punto que muestre signos de reactivación. La vigilancia continúa siendo constante para consolidar la evolución favorable registrada en los últimos días y evitar que el calor vuelva a complicar la situación.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los rebrotes mantienen la tensión en el incendio de Castellón
Aunque el incendio de la Sierra de Espadán ha registrado avances durante las últimas jornadas, los rebrotes obligan a mantener una vigilancia constante sobre las zonas más sensibles. Los equipos de extinción trabajan especialmente en la cabeza del fuego para impedir que las llamas vuelvan a propagarse. La complicada orografía y la masa forestal dificultan unas labores que siguen condicionadas por el calor extremo.
Última hora de los incendios en España, en directo: Cruz Roja atiende a los vecinos evacuados en los pabellones habilitados
Los vecinos desalojados por el incendio de Zamora permanecen repartidos entre distintos espacios habilitados para su acogida mientras esperan poder regresar a sus hogares. Cruz Roja presta asistencia a las personas evacuadas con servicios básicos como alimentación y atención durante una emergencia que mantiene fuera de sus casas a centenares de afectados.
Última hora de los incendios en España, en directo: La maquinaria pesada, clave para frenar el avance de las llamas
Las excavadoras y el resto de maquinaria pesada se han convertido en un apoyo fundamental para los equipos que luchan contra el incendio de Zamora. Estos medios permiten abrir cortafuegos y facilitar el acceso a zonas especialmente complicadas, donde el terreno dificulta las labores de extinción. El operativo mantiene un despliegue permanente para contener un fuego que continúa avanzando favorecido por el viento y las elevadas temperaturas.
Última hora de los incendios en España, en directo: El calor extremo mantiene en alerta a los equipos de extinción en toda España
Los servicios de emergencia afrontan una nueva jornada de máxima vigilancia ante la llegada de temperaturas extremas que pueden complicar la evolución de los incendios forestales. Aunque varios de los grandes fuegos han mejorado en las últimas horas, la previsión meteorológica obliga a reforzar el control de los perímetros y la vigilancia de los puntos calientes.
Última hora de los incendios en España, en directo: La vida continúa en los pabellones para quienes aún no pueden regresar
Mientras algunos municipios recuperan poco a poco la normalidad, miles de personas siguen esperando poder volver a sus casas. En los pabellones habilitados para los evacuados, los vecinos intentan mantener la rutina con la ayuda de Cruz Roja y los servicios de emergencia, aunque la preocupación por la evolución de los incendios sigue muy presente. La incertidumbre continúa siendo el denominador común entre quienes permanecen lejos de sus hogares.
Última hora de los incendios en España, en directo: Volver a casa tras el incendio: la otra cara de la emergencia
El regreso de algunos vecinos a las localidades afectadas por los incendios deja imágenes marcadas por la incertidumbre y la desolación. Muchas familias se reencuentran con viviendas rodeadas de un paisaje completamente calcinado tras días de evacuación. Aunque en algunas zonas la emergencia ha remitido, el impacto emocional de comprobar los daños sufridos convierte la vuelta a casa en uno de los momentos más difíciles de la crisis.
Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio de Zamora se estabiliza en dos frentes, aunque otros dos focos continúan activos
La evolución del incendio forestal de Zamora deja un escenario de cauteloso optimismo. Los equipos de extinción han logrado estabilizar dos de los frentes más comprometidos, aunque otros dos permanecen todavía activos y concentran los principales esfuerzos del operativo. Los efectivos desplegados continúan trabajando para consolidar el perímetro y evitar reactivaciones, favorecidos por una evolución más favorable en algunas zonas. Pese a estos avances, las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de que las condiciones meteorológicas puedan complicar de nuevo la situación. La prioridad sigue siendo controlar por completo el incendio y garantizar la seguridad de la población afectada.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los grandes incendios disparan la superficie quemada en España a cifras récord
La campaña de incendios forestales deja ya un balance histórico en España. Desde comienzos de año han ardido cerca de 174.000 hectáreas, una superficie que multiplica por seis la registrada en el mismo periodo de 2025. Además, el país ha contabilizado ya 35 grandes incendios forestales, una cifra nunca alcanzada a estas alturas del verano. La sucesión de grandes fuegos en comunidades como Castilla y León, Comunidad Valenciana o Madrid sitúa esta temporada entre las más graves de los últimos años y confirma el fuerte impacto que está teniendo la actual campaña de incendios.
Última hora de los incendios en España, en directo: Castellón mantiene el pulso contra un incendio que sigue sin estabilizarse
El incendio de la Sierra de Espadán continúa obligando a un intenso despliegue de medios seis días después de su inicio. Aunque los equipos han conseguido importantes avances durante las últimas horas, el fuego permanece sin estabilizar y los trabajos se concentran en la cabeza del incendio, especialmente en el entorno de Artana. La complicada orografía y la elevada densidad forestal dificultan unas labores que se desarrollan bajo la amenaza de la nueva ola de calor.
Última hora de los incendios en España, en directo: La ola de calor amenaza con complicar la evolución de los grandes incendios
La llegada de un nuevo episodio de temperaturas extremas mantiene en alerta a los equipos que combaten los principales incendios activos en España. El calor, unido a la baja humedad y al viento, puede favorecer nuevas reactivaciones en zonas que ya habían sido estabilizadas. Los operativos continúan reforzando la vigilancia sobre los perímetros para evitar que las llamas vuelvan a ganar intensidad en una campaña marcada por los grandes incendios forestales.
Última hora de los incendios en España, en directo: Burgohondo consolida su mejoría, pero mantiene una vigilancia constante
El incendio de Burgohondo (Ávila) continúa evolucionando favorablemente tras una jornada en la que los equipos de extinción lograron contener las reactivaciones detectadas dentro del perímetro. El dispositivo mantiene una vigilancia permanente sobre los puntos calientes para evitar que las altas temperaturas provoquen nuevos focos. La mejora de la situación ha permitido completar el regreso de los vecinos evacuados y desconfinados, aunque todavía permanecen algunas restricciones de tráfico en la provincia.
Última hora de los incendios en España, en directo: Madrid y Ávila estabilizan sus incendios mientras la preocupación se traslada a Zamora
La mejora de la situación en los incendios de Madrid y Ávila contrasta con la complicada evolución del fuego declarado en Zamora. Mientras los vecinos de los últimos municipios evacuados comienzan a regresar a sus hogares, la emergencia se concentra ahora en Castilla y León, donde las llamas obligan a nuevos desalojos. Los servicios de emergencia mantienen la vigilancia ante unas condiciones meteorológicas que continúan siendo muy desfavorables.
Última hora de los incendios en España, en directo: Castilla y León suma nuevos incendios de máxima preocupación en León
La provincia de León afronta una complicada jornada tras la declaración de tres nuevos incendios de nivel 2 que han obligado a evacuar a más de 340 vecinos. El foco que más preocupa se localiza en San Cipriano del Condado, donde la proximidad de las llamas a las zonas habitadas ha llevado a la Junta de Castilla y León a elevar el nivel de gravedad. Los servicios de emergencia mantienen un amplio despliegue para contener el avance del fuego mientras continúan las investigaciones sobre el origen de los incendios
Última hora de los incendios en España, en directo: La Guardia Civil despliega un amplio dispositivo para garantizar la seguridad en Zamora
Más de cuarenta agentes de distintas unidades de la Guardia Civil participan en el dispositivo organizado para hacer frente al incendio forestal de Zamora. Además de colaborar en las evacuaciones y asegurar las carreteras afectadas, los efectivos coordinan la protección de las zonas desalojadas y supervisan el desarrollo del operativo. El objetivo es garantizar la seguridad de la población mientras los equipos de extinción continúan luchando contra el avance de las llamas.
Última hora de los incendios en España, en directo: La residencia de mayores de Muga, evacuada por el avance de las llamas
El incendio forestal de Zamora ha obligado a desalojar una residencia de mayores como medida preventiva ante la proximidad del fuego. Los residentes han sido trasladados a un centro habilitado mientras los equipos de emergencia trabajan para proteger la zona. La evacuación forma parte del amplio dispositivo desplegado para garantizar la seguridad de la población en uno de los incendios que más preocupa actualmente en España.
Última hora de los incendios en España, en directo: El regreso a casa deja imágenes de desolación tras el incendio
Algunos vecinos de las zonas afectadas por los incendios de Madrid y Ávila ya han podido regresar a sus viviendas después de varios días evacuados. Sin embargo, el regreso está marcado por la incertidumbre y el impacto de encontrar un paisaje completamente transformado por el fuego. En muchas zonas, el verde ha dado paso al gris de la vegetación calcinada, mientras numerosas familias comprueban el alcance de los daños sufridos.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los vecinos de Zamora luchan para impedir que las llamas alcancen sus viviendas
El incendio declarado en la provincia de Zamora ha dejado escenas de enorme tensión entre los habitantes de las localidades afectadas. Muchos vecinos han intentado contener el fuego con cubos, mangueras, barreños e incluso utilizando el agua de piscinas particulares mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia. Las llamas llegaron a situarse a escasos metros de algunas viviendas, obligando a actuar con rapidez para evitar daños mayores. La prioridad del operativo continúa siendo proteger a la población y frenar la propagación del incendio.
Última hora de los incendios en España, en directo: Evacuaciones y carreteras cortadas por el avance del fuego en Zamora
El incendio que afecta a la provincia de Zamora mantiene desalojadas doce localidades y obliga a restringir la movilidad en varios puntos de la zona afectada. Las carreteras CL-527, ZA-P-2221 y ZA-P-2222 permanecen cerradas mientras continúan los trabajos de extinción. Los vecinos evacuados han sido trasladados a distintos pabellones habilitados para su atención, donde Cruz Roja presta apoyo con alojamiento y manutención mientras persista la emergencia.
Última hora de los incendios en España, en directo: Más de 9.300 hectáreas arrasadas y miles de evacuados en Castellón
El incendio forestal de Castellón mantiene evacuadas a cerca de 10.000 personas de una quincena de municipios mientras las llamas han calcinado ya más de 9.300 hectáreas. Aunque el perímetro está definido, el fuego sigue activo en varios puntos de difícil acceso, lo que obliga a mantener un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos. La prioridad sigue siendo evitar nuevos avances hacia zonas habitadas.
Última hora de los incendios en España, en directo: La UME se incorpora al operativo contra el incendio de Zamora
El incendio forestal de Zamora permanece en nivel 2 de gravedad y ha obligado a reforzar el dispositivo con la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias. Los equipos trabajan sin descanso para contener un fuego que mantiene evacuadas 14 localidades y confinadas otras dos. La complejidad del terreno y las condiciones meteorológicas complican unas labores de extinción que también cuentan con el apoyo de maquinaria pesada y numerosos efectivos desplegados sobre el terreno.
Última hora de los incendios en España, en directo: Castellón afronta otra noche decisiva para consolidar el incendio
El incendio de la Sierra de Espadán continúa sin estar estabilizado pese a los avances logrados durante las últimas horas. Los equipos de extinción concentran sus esfuerzos en la zona de Artana, donde se han registrado algunos rebrotes que obligan a mantener una vigilancia constante. La evolución del fuego dependerá en buena medida del comportamiento de la cuarta ola de calor, que amenaza con dificultar el trabajo de los más de 400 efectivos terrestres desplegados en la zona.
Última hora de los incendios en España, en directo: Zamora, nuevo epicentro de la emergencia por los incendios
Un nuevo frente ha situado a Zamora en el centro de la emergencia. Las llamas han obligado a evacuar 14 localidades y a confinar otras dos, mientras el fuego avanza favorecido por el viento. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya participa en las tareas de extinción junto al resto del operativo, que trabaja para frenar el avance del incendio y proteger especialmente el entorno de Fermoselle.
Última hora de los incendios en España, en directo: ¡¡Buenos días!!
¡¡Buenos días!!
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