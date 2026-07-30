Última hora de los incendios en España, en directo: Pedro Sánchez da por finalizada la emergencia nacional en los incendios de Madrid y Ávila

El verano continúa marcado por los grandes incendios forestales. Mientras algunos vecinos comienzan a regresar a sus casas tras varios días de incertidumbre, otros vuelven a enfrentarse a evacuaciones y confinamientos. El foco de mayor preocupación se encuentra ahora en Zamora, donde el rápido avance de las llamas ha obligado a desalojar doce localidades y a confinar otras dos. Al mismo tiempo, Castellón afronta horas decisivas para consolidar los avances en la extinción, mientras que Madrid y Ávila inician el camino hacia la recuperación tras estabilizar sus incendios.

Zamora, el nuevo frente que preocupa

El incendio declarado en la provincia zamorana mantiene activado el nivel 2 de gravedad y ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias, al que ya se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El fuego ha obligado a evacuar Pinilla, Cibanal, Fornillos, Formariz, Zafara, Mámoles, Palazuelo, Cozcurrita, Badilla, Tudera, Argañín y Muga de Sayago, mientras que Fermoselle y Fariza permanecen confinadas. En total, cerca de 1.000 personas han sido desalojadas y otras 1.500 continúan confinadas. Además, permanecen cortadas varias carreteras de la zona.

Durante las últimas horas, muchos vecinos han colaborado con los equipos de emergencia utilizando cubos, mangueras, barreños e incluso el agua de piscinas para intentar proteger sus viviendas del avance de las llamas. También ha sido evacuada una residencia de mayores como medida preventiva.

Castellón afronta horas decisivas

En la Sierra de Espadán, el incendio de Castellón sigue perimetrado, aunque todavía no está controlado ni estabilizado. Los trabajos se centran especialmente en la cabeza del fuego, con especial vigilancia sobre la zona de Artana, donde se han registrado algunos rebrotes.

Más de 400 efectivos terrestres continúan desplegados sobre un terreno de difícil acceso, mientras la llegada de una nueva ola de calor complica las labores de extinción. El incendio ha arrasado ya más de 9.300 hectáreas y mantiene fuera de sus hogares a cerca de 10.000 vecinos de varias localidades.

Madrid y Ávila recuperan la esperanza

La situación es más favorable en Madrid y Ávila, donde el gran incendio que afectó a ambas provincias se considera ya técnicamente estabilizado tras arrasar unas 70.000 hectáreas.

Las autoridades autorizaron este miércoles el regreso de los vecinos que aún permanecían evacuados y desconfinaron todos los municipios afectados en la provincia abulense. Los equipos mantienen un control permanente del perímetro para evitar reactivaciones, aunque la previsión de temperaturas extremas obliga a mantener la máxima vigilancia.

También preocupa la provincia de León

A la complicada situación se suman tres nuevos incendios de nivel 2 en León, que han obligado a evacuar a más de 340 vecinos. El que genera mayor inquietud es el declarado en San Cipriano del Condado, cuyo nivel de riesgo ha sido elevado por su proximidad a zonas habitadas.

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