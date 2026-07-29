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Así serán las 50.000 monedas para conmemorar el triunfo de España en el Mundial 2026

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitirá 50.000 monedas con el trofeo de la Copa del Mundo y las dos estrellas en el reverso y el rostro de Felipe II en el anverso.

Felipe VI alza la Copa del Mundo junto a los jugadores el pasado 19 de julio

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitirá 50.000 monedas conmemorativas del Mundial 2026 | Antena 3 Noticias

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La histórica victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será conmemorada con la emisión de 50.000 monedas conmemorativas del triunfo de España y la consecución de la segunda estrella.

"La Selección Española de Fútbol (SeFutbol) masculina vuelve a hacer historia y consigue la segunda estrella. Desde la FNMT-RCM lo festejamos con una moneda que recordará para siempre uno de los grandes hitos del deporte español", informa la Real Casa de la Moneda en sus redes sociales.

"La emisión rinde homenaje a un acontecimiento que ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en un símbolo de orgullo colectivo y reconocimiento internacional. En su reverso, la moneda reproduce el trofeo oficial del campeonato junto a la leyenda CAMPEONES DEL MUNDO. Puedes hacerte con ella a partir del viernes 31 en la Tienda del Museo Casa de la Moneda o a través de la Tienda Virtual de la FNMT-RCM", apunta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

La emisión, que llevará a cabo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, constará de un máximo de 50.000 piezas de 4 reales cada una con un valor facial de 5 euros, y su precio de venta será de 60,33 euros, IVA excluido.

El anverso reproducirá el retrato de Su Majestad el Rey Felipe VI, junto con la leyenda FELIPE VI REY DE ESPAÑA, así como el año de acuñación (2026), todo ello rodeado de una gráfila de perlas.

En el reverso, en la parte superior de la moneda aparecerá el logotipo del campeonato FIFA WORLD CUP 26, el trofeo de la Copa del Mundo, las dos estrellas y, en la parte inferior, de forma circular y en mayúsculas, la leyenda 'CAMPEONES DEL MUNDO'.

El BOE explica que la proclamación de la selección española de fútbol como campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye "un acontecimiento de especial relevancia que trasciende el ámbito deportivo, proyectándose como símbolo de excelencia, cohesión y reconocimiento internacional de España".

La selección española de fútbol se proclamó campeona del mundo el pasado 19 de julio al imponerse en la final a Argentina por 1-0, con un gol del barcelonista Ferran Torres en la prórroga. La Roja sumó así su segundo título mundial, después del conseguido en Sudáfrica 2010.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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