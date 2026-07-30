Rafa Jódar no da opción a Kei Nishikori y se cita con Musetti en los cuartos de Washington

Rafa Jódar comienza a carburar en tierras americanas y, tras su victoria ante Arthur Fils, el de Leganés no dio opción este miércoles (jueves ya en España) a Kei Nishikori (6-3 y 6-2) en los octavos de final del ATP500 de Washington. El tenista español, el más joven en alcanzar los cuartos de final del Mubadala DC Open desde Alex de Miñaur en 2018, solo necesitó de una hora y nueve minutos para decantar su duelo ante un Nishikori que ya está de retirada.

El que fuera finalista del US Open en 2014, número 4 del mundo en 2015 y bronce olímpico en Río 2016 no pudo frenar a un Jódar que confirma su progresión y mejora en cada partido y cada torneo.

En cuartos de final, el madrileño se medirá al italiano Lorenzo Musetti (n.15), que este miércoles selló su pase tras imponerse al australiano Aleksandar Vukic en tres sets. Musetti regresa al circuito en Washington después de cerca de tres meses de una lesión que le obligó a perderse Roland Garros y Wimbledon cuando estaba en el 'Top 10' de la ATP. Será el primer enfrentamiento entre el italiano y el español.

En la sesión nocturna, Rafa Jódar impuso su físico, juventud y tenis a un Nishikori en la recta final de su carrera, colgará la raqueta a finales de septiembre en el Abierto de Japón

Jódar comenzó a decantar el duelo en el quinto juego del primer set, con un break que le acabó dando la primera manga.

En el segundo set, Rafa Jódar fue aún más contundente. El español lo abrió con un 'break', consolidó su saque y volvió a romper el quinto juego para ponerse 4-1 al saque. Con Nishikori ya entregado, Jódar ganó sus dos siguientes juegos al saque para cerrar el segundo set con un claro 6-2.

La del viernes contra Musetti será la sexta ronda de cuartos de final que dispute Jódar este año después de Marrakech (campeón), Barcelona (semifinalista), Madrid, Roma y Roland Garros.

"Lorenzo es un rival durísimo. Tendré que prepararme al máximo y llegar de la mejor manera posible, porque sé que va a ser un partido muy exigente", señaló Jódar.

"Kei es uno de los mejores jugadores de la historia. Ha ganado muchísimos títulos, así que para mí ha sido un auténtico placer enfrentarme a él y compartir pista con una leyenda de su calibre. Aun así, tenía claro que debía centrarme en mi juego. Creo que he hecho un gran trabajo corrigiendo algunos detalles que no terminaba de ajustar al principio del partido, así que me voy muy satisfecho con eso", indicó el de Leganés.