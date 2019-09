Joaquín Sánchez, jugador del Betis, volvió a deleitar a sus seguidores con una noche de buen humor mientras veía la final del US Open entre Rafa Nadal y Medvedev.

"Al final va a tener que entrar Hulio", explicaba Joaquín en una de sus stories. Pero la cosa fue a más, a mucho más.

"Pero si los rusos son buenos haciendo abrigos, no jugando al tenis. Mañana me como una ensaladilla rusa", explicaba Joaquín en plena remontada de Medvedev.

El extremo gaditano también se tomó con humor las horas en las que se jugaba el partido.

"Mañana me toca trabajar, tengo que correr. Verás cuando me diga Rubi '¿Joaquín, qué te pasa?', y le conteste que me quedé viendo el tenis de los cojones", bromeaba Joaquín.

Al final, Joaquín acabó celebrando la victoria de Nadal como los miles de españoles que siguieron el partido del balear de madrugada.