'Mi verdadero 2025': Carlos Alcaraz comparte lo mejor de su año... con una ausencia muy destacada

Carlos Alcaraz cerró 2025 como la mejor temporada de su carrera, pero no todo fue celebración. En medio de títulos, récords y el regreso al número 1 del mundo, el murciano tomó una de las decisiones más impactantes de su trayectoria: poner fin a su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que le había acompañado desde adolescente.

El balance deportivo del año fue deslumbrante. Alcaraz recuperó el trono del ranking ATP, conquistó Roland Garros y el US Open, sumó tres Masters 1.000 y otros tres torneos ATP 500. Sin embargo, el curso también estuvo marcado por la ruptura con Ferrero, una separación que sacudió al mundo del tenis por la solidez y la duración de un vínculo que se había extendido durante siete años.

Desacuerdo en el contrato

Ambos decidieron separar sus caminos tras un desacuerdo en las condiciones contractuales del técnico. Con el paso del tiempo, también se habían hecho evidentes diferencias de criterio, especialmente en torno a la gestión de los descansos y la recuperación física de Alcaraz tras los grandes torneos. Pese a ello, la despedida pública del jugador fue emotiva y agradecida.

"Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", escribió entonces el tenista en sus redes sociales.

Ferrero, por su parte, ha explicado en entrevistas recientes que el afecto por su antiguo pupilo sigue intacto y que su deseo era continuar entrenándole. Aun así, las especulaciones sobre los motivos reales de la ruptura no han dejado de crecer en los últimos meses.

"Mi verdadero 2025"

En este punto, la última publicación de Alcaraz en Instagram no ha pasado desapercibida. Bajo el mensaje "Mi verdadero 2025", el número 1 del mundo compartió una serie de imágenes junto a amigos, familiares y figuras del tenis como Roger Federer, con quien aparece en una fotografía tomada durante la Laver Cup.

Muchos seguidores repararon rápidamente en un detalle significativo: en ninguna de las imágenes aparece Juan Carlos Ferrero, una ausencia que ha reavivado el debate sobre cómo quedó realmente la relación entre ambos tras su separación.

Nuevo tatuaje 'neoyorquino'

Lo único seguro es que Carlos Alcaraz sigue sumando tatuajes al tiempo que aumenta su sala de trofeos. Después de conquistar el pasado verano su segundo US Open ya son dos los tatuajes neoyorquinos que luce: el puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad, obra ambos del prestigioso tatuador Joaquín Ganga, también paisano y amigo del número 1 del mundo.

Como es habitual, el tenista murciano se suele tatuar una imagen icónica cada vez que conquista un nuevo Gran Slam. También lo hizo, por ejemplo, cuando se tatuó la Torre Eiffel con la fecha del 9 de junio de 2024 para celebrar Roland Garros. Esta vez le ha tocado grabarse en su piel dos monumentos emblemáticos de la ciudad de Nueva York.

