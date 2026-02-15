Gisèle Pelicot quiere visitar a su exmarido en prisión: "Necesito comprender para seguir reconstruyéndome"

Gisèle Pelicot ha asegurado que tiene la intención de visitar a su exmarido, condenado a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras estaba drogada entre 2011 y 2020, porque todavía "necesita comprender".

En una entrevista en 'France 2', Pelicot ha detallado que tiene "preguntas pendientes", siendo alguna de ellas: "¿Por qué nos ha hecho sufrir todo esto?" o "¿por qué nos ha traicionado hasta ese punto?". Además, en dicha entrevista presentaba su libro titulado 'Et la joie de vivre', traducido como 'Un himno a la vida'.

Gisèle, convertida en un símbolo feminista mundial por haber decidido que el proceso judicial sobre sus violaciones fuese a puerta abierta, aseveró que verse con Dominique Pelicot es uno de los puntos pendientes que tiene para "seguir con su proceso de reconstrucción".

Para ella, es necesario comprender, ya que reconoció que le era "imposible olvidar" lo que le pasó. Ha asegurado que intenta "que las heridas cicatricen, pero a su manera".

Cuando fue preguntada por el por qué no se celebraron a puerta cerrada las audiencias de su mediático proceso, la mujer detalló que eso hubiese sido "un regalo" para los 50 individuos que fueron juzgados y condenados por haber participado en que Dominique Pelicot tuviese fotos en su ordenador de carácter sexual y no consentidas de su hija Caroline, quien aparece dormida, y de sus dos nueras.

Sobre las fotos, aseguró que son "asquerosas, insoportables de ver". Asimismo, ha detallado que para su hija "hay una duda sobre lo que pasó que la condena a un infierno perpetuo" y añadió que "hace falta que ella lleve ese combate como mujer".

Gisèle Pelicot asegura que publica su libro para salir del "estatus de víctima"

Según Pelicot, "durante todo el proceso", le calificaron de "víctima" y detalla que "ya no quiere ese estatus":

En una entrevista concedida a Le Figaro, Pelicot explicó que ha desnudado su alma en este relato y que se publicara el próximo 17 de febrero. En ese sentido, este libro es una suerte de "testamento" de todo lo que ha vivido, entre ello la notoriedad mundial que le dio su juicio en 2024.

Tal y como ella detalla, "todo" le ha llegado de golpe, pero, asegura, que ella no ha cambiado. Asimismo, afirma ser "consciente de la fama" que no ha buscado.

Por último, confesó que no fue ella la que quiso escribir este libro, sino la que fueron a buscar las editoriales y detalló que lo escribió porque sintió que podía ser "útil".

