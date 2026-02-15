Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Jaime Bonet hace historia volando con una moto: "No es IA, es real"

El piloto de Airbus logra en el Bassella Race el primer vuelo con una moto diseñada por el mismo y ya piensa en convertirlo en disciplina deportiva.

Jaime Bonet en acción

Jaime Bonet hace historia al volar con una moto: "No es IA, es real" | Antena 3 Deportes

Paula Fernández
Publicado:

Jaime Bonet, piloto de Airbus y deportista extremo, ha logrado lo que hasta ahora parecía reservado a la ciencia ficción: volar con una moto. Lo hizo en la Bassella Race, una de las pruebas de enduro más multitudinarias de Europa, ante más de 1.200 motos y miles de espectadores que miraron al cielo para ver cómo una motocicleta cruzaba la meta desde el aire.

Detrás de la imagen viral no hay efectos especiales, sino cinco años de desarrollo. Bonet ha diseñado, construido y probado personalmente el sistema que permite a la moto despegar y aterrizar en diferentes terrenos. "Son casi cinco años con el mismo tema, avanzando y puliéndolo hasta que parezca fácil", explica el piloto de Airbus para Antena 3 Deportes. El proyecto, asegura, ha sido un proceso de ensayo y error constante: "El 70% acaba en la papelera. Y siempre tiene que haber un plan B".

El momento clave en Bassella llegó tras varios intentos marcados por el viento y el barro. Despegó a la tercera. "Sin suerte no sales de ahí", reconoce. Pero una vez en el aire, la sensación cambia por completo: "Cuando vuelo no siento nada. Es silencio. Solo pienso en hacerlo perfecto".

Cinco récords y tres hitos inéditos

Bonet suma cinco récords mundiales y tres hitos inéditos, además de una trayectoria como piloto comercial que le aporta la base técnica y la mentalidad de seguridad necesarias para un proyecto de estas características. Su propuesta fusiona aviación y motocross en una disciplina híbrida que podría marcar un antes y un después en el deporte extremo.

El próximo desafío: de Mallorca a Madrid

Para el mallorquín, lo vivido en Bassella es solo el principio. Está convencido de que este concepto acabará convirtiéndose en disciplina deportiva en el futuro. Mientras tanto, ya estudia nuevos proyectos. Entre ellos, un reto ambicioso que es viajar de Mallorca y Madrid alternando tramos de vuelo y carretera con la misma moto.

