Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Barack Obama

Obama critica el "espectáculo de payasos" de Trump y asegura que existen los extraterrestres: "Y no están escondidos"

Barack Obama ha asegurado que los extraterrestres "son reales" aunque admite que él no los ha visto.

Barack Obama

Obama critica el "espectáculo de payasos" de Trump y asegura que existen los extraterrestres: "Y no están escondidos" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

"Hay un cierto espectáculo de payasos que ocurre en redes sociales y en la televisión y es cierto que no parecen avergonzarse quienes solían creer que debe haber cierto decoro y sentido de lo apropiado, de respeto por los cargos. Eso se ha perdido". Así de contundente ha contestado Barack Obama a Donald Trump después de que el actual presidente de los Estados Unidos publicase en sus redes sociales un vídeo en el que tanto Obama como su esposa Michelle Obama aparecían en una animación en cuerpos de simios.

Las críticas han sido tan numerosas que Donald Trump ha acabado por borrar dicho vídeo. En una entrevista con Brian Tyler Cohen, Barack Obama ha contestado.

El que fue presidente de Estados Unidos defendió que "la mayoría de los estadounidenses consideran muy problemático este comportamiento" aunque reconoció que "es cierto que consigue atención. Es cierto que es una distracción".

La Casa Blanca restó importancia a las críticas y criticó una "falsa indignación" de los políticos demócratas aunque finalmente retiraron de Truth Social.

Barack Obama dejó otros titulares ya que el que estuvo durante ocho años en la Casa Blanca recibiendo información confidencial y privilegiada se ha pronunciado sobre la posible existencia de extraterrestres.

"Son reales, pero yo no los he visto" afirmó el expresidente para añadir también: "Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE.UU."

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Europa niega a EE.UU. estar al borde de "una desaparición civilizacional": "Están interesados en unirse a nuestro club"

la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas

Publicidad

Mundo

Volcán Kilauea

El espectacular despertar del volcán Kilauea

Barack Obama

Obama critica el "espectáculo de payasos" de Trump y asegura que existen los extraterrestres: "Y no están escondidos"

Imagen de Gisèle Pelicot

Gisèle Pelicot quiere visitar a su exmarido en prisión: "Necesito comprender para seguir reconstruyéndome"

Acusan a Rusia de envenenar al líder opositor ruso Navalny
Rusia

Rusia niega las acusaciones de envenenar al líder opositor Alexei Navalni: "Nadie se va a creer esa tontería sobre una rana"

Antena3 Noticias
Israel

Duros enfrentamientos entre la policía y ortodoxos tras intentar dos soldados reclutarlos para el ejército

la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas
Conferencia Múnich

Europa niega a EE.UU. estar al borde de "una desaparición civilizacional": "Están interesados en unirse a nuestro club"

La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, asegura que a casi la mitad de un país de América le gustaría pertenecer a la UE.

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos
Jeffrey Epstein

La desclasificación de los archivos Epstein salpica a exministros y casas reales europeas

En Francia sospechan de que Fabrice Aidan, un alto cargo de Exteriores, habría tenido relación personal con el magnate estadounidense entre 2010 y 2017.

Imagen de archivo de cerebro

Una joven streamer 'hackea' su cerebro con un mando a distancia

Europa y Estados Unidos hacen las paces

Europa y Estados Unidos hacen las paces

El opositor ruso Alexéi Navalni

Navalni murió por un veneno extraído de la piel de una rana: "Putin lo mató con un arma química"

Publicidad