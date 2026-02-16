Obama critica el "espectáculo de payasos" de Trump y asegura que existen los extraterrestres: "Y no están escondidos"

"Hay un cierto espectáculo de payasos que ocurre en redes sociales y en la televisión y es cierto que no parecen avergonzarse quienes solían creer que debe haber cierto decoro y sentido de lo apropiado, de respeto por los cargos. Eso se ha perdido". Así de contundente ha contestado Barack Obama a Donald Trump después de que el actual presidente de los Estados Unidos publicase en sus redes sociales un vídeo en el que tanto Obama como su esposa Michelle Obama aparecían en una animación en cuerpos de simios.

Las críticas han sido tan numerosas que Donald Trump ha acabado por borrar dicho vídeo. En una entrevista con Brian Tyler Cohen, Barack Obama ha contestado.

El que fue presidente de Estados Unidos defendió que "la mayoría de los estadounidenses consideran muy problemático este comportamiento" aunque reconoció que "es cierto que consigue atención. Es cierto que es una distracción".

La Casa Blanca restó importancia a las críticas y criticó una "falsa indignación" de los políticos demócratas aunque finalmente retiraron de Truth Social.

Barack Obama dejó otros titulares ya que el que estuvo durante ocho años en la Casa Blanca recibiendo información confidencial y privilegiada se ha pronunciado sobre la posible existencia de extraterrestres.

"Son reales, pero yo no los he visto" afirmó el expresidente para añadir también: "Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE.UU."

