Cesc Fábregas explota contra Álvaro Morata tras ser expulsado: "Que se dedique a otra cosa..."

El exdelantero de Real Madrid y Atlético vio doble amarilla en los últimos minutos del partido tras caer en la provocación del rival. Cesc no se lo perdonó...

Morata y Cesc F&aacute;bregas

Morata y Cesc FábregasReuters/EFE

Cesc Fábregas terminó muy enfadado el partido que enfrentaba a su equipo, el Como, contra la Fiorentina, el cual terminó con derrota de los locales por 1-2. Un encuentro en el que su delantero Álvaro Morata fue expulsado en los últimos minutos por doble amarilla tras caer en las provocaciones de sus rivales.

Tras dejar a sus compañeros con uno menos para la recta final del encuentro, su entrenador Cesc Fábregas no pudo esconder su enfado ante la reacción de un jugador ya experimentado (33 años).

"Quien no tolera la provocación, que se dedique a otra cosa..."

"La provocación es parte del fútbol. Quien no tolera la provocación, que se dedique a otra cosa. Es un jugador experimentado, espero más de él, porque la línea entre ganar y perder es muy fina. No me gustan las excusas. Tenemos que jugar nuestro propio juego; lo que digan los demás no debería importarnos", expresó el entrenador catalán.

"Esperaba más de él..."

El que fuera jugador del Barça y el Arsenal, no pudo excusas a la derrota, y mucho menos a las supuestas provocaciones de los jugadores de la Fiorentina: "Se tiene que gestionar todo de otra manera porque la línea entre la victoria y la derrota es muy fina. No tenemos que responder a la provocación, forma parte del fútbol. Ellos estaban haciendo su partido, nosotros el nuestro. Se convierte todo en una coartada que no me gusta. Tú tienes que hacer el partido y lo que te diga el resto no tiene que influir", sentenció.

Morata, a su vez, apenas disputó 33 minutos antes de ser expulsado, y fue hace unas semanas cuando volvió a encontrarse con el gol ante la Fiorentina precisamente. Y es que el madrileño no marcaba en partido oficial... desde el 24 de mayo del año pasado, cuando todavía vestía la camiseta del Galatasaray.

