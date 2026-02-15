Muere un culturista de 22 años tras caer fulminado mientras entrenaba

El culturismo vuelve a estar de luto. Una nueva muerte de un joven de 22 años mientras entrenaba en un gimnasio ha reabierto la polémica sobre el acondicionamiento médico en estos centros, además del peligro que conllevan dichos esfuerzos, pero especialmente el uso de productos, esteroides, anabolizantes...

Cayó fulminado a los 22 años mientras entrenaba

Esta vez, el fallecido es el culturista colombiano Juan Sebastián Angola Quintero, de 22 años y que perdió la vida hace unos días tras caer fulminado mientras entrenaba en un gimnasio 'Smart Fit' en el centro comercial Plaza Imperial, en Bogotá (Colombia).

El gimnasio no tenía el equipamiento médico necesario

Quintero, además de culturista, creía contenido en su perfil de redes sociales. No obstante, sufrió un colapso mortal mientras realizaba sus ejercicios rutinarios. Los que presenciaron la tragedia explicaron que cayó fulminado al suelo y que la ausencia de un desfibrilador o equipo médico en el centro complicó una respuesta rápida de primeros auxilios que podría haberle salvado la vida.

"Habría habido una posibilidad..."

Andrés Montoya, amigo del fallecido, denunció este hecho y aseguró que Quintero podría haber sobrevivido en el caso de que el gimnasio tuviera el equipo médico necesario: "No podemos garantizar que se haya salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro".

Por otra parte, desde el centro deportivo se excusan en que se "activó el protocolo de emergencia". Las primeras hipótesis apuntan a que habría fallecido por "causas naturales": "Presentó de manera súbita y paro cardiorrespiratorio", lo más común en estos casos.

La lista de culturistas fallecidos en los últimos años sigue aumentando sin control, y es que muchos de ellos pierden la vida a una edad muy temprana y en la mayoría de casos por la

Cardiomegalia e hipertrofia ventricular

Por otra parte, en una publicación reciente de la Sociedad Española de Cardiología se evidencia este problema: "Se identificaron 20.286 atletas que compitieron en 730 eventos, con un seguimiento promedio de 8,1 ± 3,8 años (equivalente a 190,211 años-atleta de observación). Se documentaron 121 muertes: 73 fueron consideradas muertes súbitas, de las cuales 46 fueron clasificadas como muertes súbitas cardiacas, incluyendo 11 atletas en activo (edad media 34,7 ± 6,1 años). La incidencia de muerte súbita cardiaca en atletas en activo fue de 32,83 casos por 100,000 años-atleta. Las autopsias disponibles mostraron consistentemente cardiomegalia e hipertrofia ventricular. Los culturistas profesionales tenían un mayor riesgo de muerte súbita cardiaca que los amateurs (HR 5,23 [3,58-7,64])".

"Los resultados de este estudio deberían alertar a las comunidades del fisicoculturismo y médica sobre la necesidad de mejorar las medidas preventivas y una mayor vigilancia de los patrones de entrenamiento y ganancia de masa muscular mediante anabolizantes. La mortalidad no es despreciable aunque la causa no siempre pudo demostrarse como cardiaca", reza parte del artículo de Inés Díaz Dorronsoro, especialista en Cardiología de la Unidad de Imagen Cardiaca en la Clínica Universidad de Navarra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.