La 'solución' a la falta de preservativos en los JJOO de Milano-Cortina: ¡se venden por 105 euros!

Algunos de ellos se encuentran en las principales plataformas de venta de segunda mano.

Preservativo de los JJOO de Invierno 2026

Preservativo de los JJOO de Invierno 2026Milano-Cortina

Antena 3 Noticias
Publicado:

Horas después de que saliera a la luz que los 10.000 preservativos que repartió el COI a los atletas en los JJOO de Milano-Cortina se agotaron en apenas 72 horas, otra información de la 'Corriere della Sera' apunta a que se han encontrado anuncios de estos en las principales plataformas de venta de segunda mano.

Los preservativos de Milano-Cortina, en venta por... ¡105 euros!

Algo que hemos podido comprobar de primera mano en Antena 3 Noticias con una simple búsqueda. En Vinted aparece un anuncio de venta de uno de ellos con el siguiente título 'Preservativo limited edition olimpiadi Milano cortina 2026', una foto del preservativo con la descripción 'Ovviamente intonso' (Obviamente intacto) y, lo más importante, su precio: ¡105 euros!

Anuncio de los preservativos en una conocida plataforma de segunda mano
Anuncio de los preservativos en una conocida plataforma de segunda mano | Vinted

Parece que ya se ha encontrado una 'respuesta' a la falta de existencias, y es que entre el uso que se habrá hecho de ellos, todo apunta a que otros muchos deportistas se hayan llevado el producto como 'recuerdo', y otros incluso haya intentado sacar rédito económico.

En principio, tal y como apuntaba el medio italiano, los 10.000 mil condones que repartió la organización se agotaron en un total de tres días. Y teniendo en cuenta que compiten 2.800 atletas en la Villa Olímpica (1.500 hombres y 1.300 mujeres), cada uno de ellos tocaba a unos tres por cabeza durante toda la competición (6 al 22 de febrero).

No obstante, el 'Corriere della Sera' asegura que hubo un primer lote de preservativos suministrado por la Fundación Milano Cortina que constaba de 18.000 unidades, y "solo" se agotaron 15.000 preservativos masculinos mientras que algunos de los 3.000 preservativos femeninos permanecen en las máquinas expendedoras. Otros 5.000, pedidos recientemente, se entregarán el lunes. Cabe recordar que en los Juegos Olímpicos de París 2024 se distribuyeron 300.000 preservativos entre los casi 11.000 deportistas, que tocaba a unos 27 por cabeza durante dos semanas que duró la competición

Se duplican las peticiones de escorts

Además, en estos Juegos Olímpicos de Inviernos, según el citado medio se ha duplicado la petición de escorts por parte de los deportistas.

