El Atleti se deja ir ante el Rayo y tira la Liga definitivamente

Inexplicable. Así puede definirse la transición del Atlético de este jueves a hoy domingo. De arrasar y de pasar por encima al mismísimo Barça (4-0), a caer goleado (3-0) ante uno de los peores equipos de la competición, un Rayo en plena crisis, que venía de sumar 8 de los últimos 36 puntos y que ni siquiera pudo jugar en su estadio, ni ante su gente. Es más, lo hizo en un Butarque (campo del Leganés) desangelado en el que el Atleti apenas presentó batalla.

El Atleti abandona la Liga

El cansancio pudo ser la excusa de los rojiblancos, eso y que tras los recientes pinchazos en Liga ya se ven sin opción alguna de competir por el título. Con el de hoy es el tercer traspiés consecutivo, y la diferencia respecto a Madrid y Barça es prácticamente insalvable (15 con el Madrid y 13 con un Barça que jugará este lunes en Montilivi).

Goleado por un Rayo que sale del descenso

El Rayo venía de una crisis deportiva (en descenso y con cuatro derrotas consecutivas), y de una que tiene mucho que ver con la situación económica del club... Y no es otra que el deprimente estado del césped de Vallecas, el cual no reúne las condiciones mínimas para disputarse un partido de fútbol y por el que se tuvo que aplazar la última jornada ante el Oviedo. De ahí vino la decisión de LaLiga de trasladar el partido de hoy al estadio de Butarque.

Copa y Champions, los grandes objetivos del Atleti

Fran Pérez, Valentín y Mendy levantaron el ánimo del conjunto vallecano en una goleada para el recuerdo. El Rayo fue el único que salió a por el partido y terminó doblando en tiros a puerta al Atleti (9 a 4). Los de Íñigo Pérez salen del descenso tras esta victoria y mandan al hoyo al Valencia. El Atleti, por su parte, 'tiran' la Liga definitivamente y centran sus esfuerzos en Copa (4-0 a favor en semifinales con el partido de vuelta por jugar) y Champions, donde este miércoles viajan Brujas en el primer asalto de 1/16. Puede que centrar el tiro le valga a Simeone para ganar un título cinco años después.

