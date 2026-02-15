Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Rayo 3-0 Atleti

El Atleti se deja ir ante el Rayo y tira la Liga definitivamente

Los de Simeone pasan de endosarle cuatro goles al Barça el jueves a ser goleados por un Rayo en plena crisis y que no jugó ni en casa. El Atleti, a 15 puntos del Real Madrid.

Sorloth, cariacontecido tras un gol de Rayo Vallecano

Sorloth, cariacontecido tras un gol de Rayo VallecanoEFE

Publicidad

Inexplicable. Así puede definirse la transición del Atlético de este jueves a hoy domingo. De arrasar y de pasar por encima al mismísimo Barça (4-0), a caer goleado (3-0) ante uno de los peores equipos de la competición, un Rayo en plena crisis, que venía de sumar 8 de los últimos 36 puntos y que ni siquiera pudo jugar en su estadio, ni ante su gente. Es más, lo hizo en un Butarque (campo del Leganés) desangelado en el que el Atleti apenas presentó batalla.

El Atleti abandona la Liga

El cansancio pudo ser la excusa de los rojiblancos, eso y que tras los recientes pinchazos en Liga ya se ven sin opción alguna de competir por el título. Con el de hoy es el tercer traspiés consecutivo, y la diferencia respecto a Madrid y Barça es prácticamente insalvable (15 con el Madrid y 13 con un Barça que jugará este lunes en Montilivi).

Goleado por un Rayo que sale del descenso

El Rayo venía de una crisis deportiva (en descenso y con cuatro derrotas consecutivas), y de una que tiene mucho que ver con la situación económica del club... Y no es otra que el deprimente estado del césped de Vallecas, el cual no reúne las condiciones mínimas para disputarse un partido de fútbol y por el que se tuvo que aplazar la última jornada ante el Oviedo. De ahí vino la decisión de LaLiga de trasladar el partido de hoy al estadio de Butarque.

Copa y Champions, los grandes objetivos del Atleti

Fran Pérez, Valentín y Mendy levantaron el ánimo del conjunto vallecano en una goleada para el recuerdo. El Rayo fue el único que salió a por el partido y terminó doblando en tiros a puerta al Atleti (9 a 4). Los de Íñigo Pérez salen del descenso tras esta victoria y mandan al hoyo al Valencia. El Atleti, por su parte, 'tiran' la Liga definitivamente y centran sus esfuerzos en Copa (4-0 a favor en semifinales con el partido de vuelta por jugar) y Champions, donde este miércoles viajan Brujas en el primer asalto de 1/16. Puede que centrar el tiro le valga a Simeone para ganar un título cinco años después.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alcaraz se pasa a la F1: visita a Fernando Alonso y Carlos Sainz en Baréin antes de viajar a Doha

Fernando Alonso y Carlos Alcaraz

Publicidad

Deportes

Sinner durante el Open de Australia 2026

El aviso de Jannik Sinner tras su derrota ante Djokovic en Australia: "Me enseñó muchas cosas, ya estoy cambiando detalles..."

Jaime Bonet en acción

Jaime Bonet hace historia volando con una moto: "No es IA, es real"

Sorloth, cariacontecido tras un gol de Rayo Vallecano

El Atleti se deja ir ante el Rayo y tira la Liga definitivamente

Carlos Alcaraz
Tenis

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: Fecha, horario y dónde ver el partido del ATP 500 de Doha

Preservativo de los JJOO de Invierno 2026
Milano-Cortina

La 'solución' a la falta de preservativos en los JJOO de Milano-Cortina: ¡se venden por 105 euros!

Imagen del culturista entrenando
Culturismo

Muere un culturista de 22 años tras caer fulminado mientras entrenaba

El joven deportista sufrió un colapso mortal en pleno entrenamiento. Los allí presentes denunciaron que el centro no tenía el equipamiento médico necesario.

Vinicius celebra su segundo gol ante la Real
LaLiga

El Madrid golea a la Real Sociedad a lomos de Vinicius y duerme líder al menos dos noches (4-1)

Los de Arbeloa suman su octava victoria seguida en la competición doméstica y presionan a un deprimido Barça que se jugará el liderato este lunes en Montilivi.

Fernando Alonso, Lawrence Stroll y Adrian Newey

Fernando Alonso, ¿un año más en el infierno?: a qué puede aspirar el Aston Martin en 2026

Lamine Yamal quejándose a Munuera Montero

El Barça dice 'basta' y envía una carta a la RFEF y al CTA por la "acumulación de errores relevantes en perjuicio del club"

Rafa Nadal y el Papa León XIV

Rafa Nadal le regala una camiseta firmada y dedicada al papa León XIV: "Te invito a jugar cuando quieras"

Publicidad