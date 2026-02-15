El aviso de Jannik Sinner tras su derrota ante Djokovic en Australia: "Me enseñó muchas cosas, ya estoy cambiando detalles..."

La histórica victoria de Alcaraz en Australia dejó a su máximo rival deportivo, Jannik Sinner, en un segundo plano. La dura derrota del italiano en cinco sets ante Djokovic en las semifinales del major australiano impidió al transalpino ganar su tercer título consecutivo en Melbourne y 'permitió' que Alcaraz terminara levantando el título que le encumbró como el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams..

No obstante, Sinner sigue siendo, junto a Carlitos, el gran aspirante a todos los títulos importantes del tenis actual, y ha sido el propio jugador el que ha reconocido que la derrota ante el serbio le "enseñó muchas cosas".

Sinner: "Estamos cambiando pequeños detalles en la cancha"

"Fue un gran partido, tanto mío como suyo. Tuve mis oportunidades y a veces las cosas no salen como uno espera, pero así es el deporte. Ahora estamos cambiando pequeños detalles en la cancha y estos llevan tiempo hacer que se vuelvan normales, pero tuve un buen feedback. Tampoco debemos olvidar que perder a veces es normal", empezó diciendo el transalpino.

"Perder a veces es normal... Lo que he hecho en los últimos dos años, junto a Alcaraz, ha generado mucha atención"

El ganador de Australia 2024 y 2025 siguió analizando ese traspiés antes de volver a la competición en el ATP 500 de Doha, donde podría volver a enfrentarse a Alcaraz en una hipotética final: "Lo viví (derrota ante Novak) de una manera muy normal. Tengo 24 años y solamente quiero jugar buen tenis en cualquier parte del mundo. A veces perder está bien, lo que he hecho en los dos últimos años, junto a Alcaraz, ha generado mucha atención.", siguió diciendo el jugador de 24 años.

"Son muchas cosas que puedo mejorar, pero tampoco debemos hurgar en los problemas por haber perdido unas semifinales de Grand Slam contra Novak Djokovic. Fue un partido muy bueno, aunque no fue fácil de aceptar", sentenció el ganador de cuatro Slams.

Sinner debutará en Doha ante Machac

A su vez, Sinner buscará ganar el ATP 500 de Doha para quitarse el mal sabor de boca y recortar puntos a Carlitos, que de momento le aventaja en 2.850 puntos. Eso sí, tendrá un debut muy complicado ante el checo Tomas Machac (31 de la ATP). Tanto Carlos (debutará ante Rinderknech) como Jannik solo podrán cruzarse en la final.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.