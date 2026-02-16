Una menor de 14 años que sufría acoso escolar se suicida el día de San Valentín en Benalmádena, Málaga

La Policía Nacional investiga las circunstancias que rodean al suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena, Málaga, durante la tarde del 14 de febrero, el día de San Valentín.

La víctima, que estudiaba en el IES Benalmádena, sufría acoso escolar y recibía tratamiento psicológico, según ha informado el propio centro educativo.

Ahora, los agentes investigan si el acoso escolar que sufría pudo motivar la fatal decisión de la menor, o si esta se encuentra sujeta a otras circunstancias.

La menor, que según su entorno era muy buena alumna y no tenía ningún problema en su hogar, despareció el sábado por la tarde al no regresar a casa ni responder a las llamadas de su familia, tal y como informa 'Diario Sur'. Su hermano la vio por última vez sobre las 16:00h.

Fue a eso de las 00:15 horas del 15 de febrero cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada de la Policía Local de Benalmádena, en la que se solicitaba asistencia sanitaria de manera urgente tras localizar a la menor en una zona del complejo residencial Los Algarrobos, donde residía con su familia, precisa 'El Español de Málaga'.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que solo pudieron certificar el fallecimiento de la menor. En una primera inspección ocular no se apreciaron indicios de participación de terceras personas, por lo que todo apuntaría a que la menor se habría quitado la vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.