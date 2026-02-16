Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Suicidio

Una menor de 14 años que sufría acoso escolar se suicida el día de San Valentín en Benalmádena, Málaga

La Policía investiga qué motivo llevó a la menor a quitarse la vida. La víctima recibía tratamiento psicológico.

Ambulancia del 112 Andaluc&iacute;a.

Ambulancia del 112 Andalucía. Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

La Policía Nacional investiga las circunstancias que rodean al suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena, Málaga, durante la tarde del 14 de febrero, el día de San Valentín.

La víctima, que estudiaba en el IES Benalmádena, sufría acoso escolar y recibía tratamiento psicológico, según ha informado el propio centro educativo.

Ahora, los agentes investigan si el acoso escolar que sufría pudo motivar la fatal decisión de la menor, o si esta se encuentra sujeta a otras circunstancias.

La menor, que según su entorno era muy buena alumna y no tenía ningún problema en su hogar, despareció el sábado por la tarde al no regresar a casa ni responder a las llamadas de su familia, tal y como informa 'Diario Sur'. Su hermano la vio por última vez sobre las 16:00h.

Fue a eso de las 00:15 horas del 15 de febrero cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada de la Policía Local de Benalmádena, en la que se solicitaba asistencia sanitaria de manera urgente tras localizar a la menor en una zona del complejo residencial Los Algarrobos, donde residía con su familia, precisa 'El Español de Málaga'.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que solo pudieron certificar el fallecimiento de la menor. En una primera inspección ocular no se apreciaron indicios de participación de terceras personas, por lo que todo apuntaría a que la menor se habría quitado la vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

EuropaPress_7297113_august_2020_saint_gingolph_france_switzerland_saint_gingolph_switzerland

Al menos 5 heridos y 30 evacuados por el descarrilamiento de un tren debido a una avalancha en Suiza

Vecinos desalojados en Grazalema

Los vecinos de Grazalema, en Cádiz, comienzan el regreso a casa tras las lluvias

Ambulancia del 112 Andalucía.

Una menor de 14 años que sufría acoso escolar se suicida el día de San Valentín en Benalmádena, Málaga

Imagen de archivo del metro de Bilbao
Bizkaia

Un hombre herido al explotar la batería de su móvil cuando viajaba en metro en Leioa, Bilbao

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Arroja una piedra de 6 kilos a un conductor.
Susto

Un conductor gallego recibe el impacto de una piedra de 6 kilos en su parabrisas mientras circula por la carretera

El hombre se dirigía a Barcelona con su vehículo cuando una piedra de 6 kilos impactó en su parabrisas. Tres menores han sido identificados en Lugo por los hechos.

Mapa de las zonas donde se han registrado temblores
Seísmo

Un terremoto de magnitud 4,3 sacude Almería, Granada, Jaén y Murcia de madrugada

El seísmo, con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, ha tenido después al menos una decena de réplicas.

Se busca a un joven desaparecido.

La Policía Nacional busca a un joven de 20 años desaparecido en la puerta de una discoteca en Zaragoza

El presidente de Samsung es arrestado por corrupción

Efemérides de hoy 16 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 16 de febrero? 

Imagen de Bad Bunny

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl dispara el interés mundial por aprender español

Publicidad