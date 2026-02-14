Rafa Nadal le regala una camiseta firmada y dedicada al papa León XIV: "Te invito a jugar cuando quieras"

Rafa Nadal regaló hace unos días una camiseta suya firmada y dedicada personalmente al Papa León XIV, tal y como recogió en Instagram la cuenta 'ecclesiacope'.

"Al Papa león XIV con toda mi admiración y cariño", escribió el balear en la camiseta que posteriormente le entregaría en persona al papa el doctor José Luis Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

"Dijo que 'qué bonito' y que a ver si algún día jugaban un partido"

El encuentro tuvo lugar en el Vaticano, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, evento que tuvo lugar ante la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI junto a otros médicos. El doctor Zamorano explicó después la reacción del pontífice, quien se alegró mucho del regalo de Rafa Nadal: "Le hizo mucha ilusión y me dijo 'qué bonito', y que algún día a ver si jugaba un partido", mencionó el doctor.

Además, tal y como informó 'InfoCatólica' en su página web y según lo comunicado por el Arzobispado de Madrid, 70 trabajadores del hospital y algunos familiares participaron de este encuentro con León XIV. Y el doctor Zamorano lo describió como "una experiencia bárbara", subrayando que el Papa pudo saludar a casi todos los sanitarios presentes.

El Papa, un gran amante del tenis

Por otra parte, antes de que Robert Francis Prevost fuese elegido sumo pontífice en mayo de 2025, habló sobre su amor por el tenis: "Me considero un tenista 'amateur'. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Mi nuevo trabajo (cardenal) no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora". Ahora, llevando el peso de la iglesia católica, no parece que vaya a tener más tiempo que antes, más bien al revés.

Eso sí, los que le conocen dicen "parece tener un excelente revés y es un competidor formidable", recogió en su momento la Gazzetta dello Sport. También fue curioso que su nombramiento tuvo lugar justo cuando se estaba disputando el Masters 1.000 de Roma.

